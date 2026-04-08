Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL
Mark Doyle

ترجمه

كيف غيّر خفيتشا كفاراتشيليا مسار المباراة لصالح باريس سان جيرمان - وترك ليفربول يندم على الفرصة الضائعة للتعاقد مع جناح جورجيا الموهوب

التحليل الفني
باريس سان جيرمان
خفيتشا كفاراتسخيليا
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
فقرات ومقالات
باريس سان جيرمان ضد ليفربول

في 9 يناير من العام الماضي، أفاد ديفيد أورنشتاين، المعروف بمصداقيته الدائمة، بأن ليفربول يراقب عن كثب وضع خفيتشا كفاراتشيليا في نابولي، وقد يسعى للتعاقد مع الجناح في منتصف الموسم إذا ما أصبح متاحًا قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية. ولم يفاجئ هذا الخبر أحدًا على الإطلاق، نظرًا لاهتمام النادي الإنجليزي باللاعب الجورجي منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، عندما وافق نابولي على مضض على السماح لكفاراتشيليا بالرحيل، قرر ليفربول عدم تقديم عرض، مما مهد الطريق أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع الفائز بلقب الدوري الإيطالي مقابل 70 مليون يورو (59 مليون جنيه إسترليني/72 مليون دولار) في 17 يناير.

وقد أثبتت هذه اللحظة أنها لحظة حاسمة بالنسبة لكلا الفريقين. في حين فاز ليفربول بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2024-25، إلا أنه انهار منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فشله في التعاقد مع بديل لويس دياز الصيف الماضي.

أما بالنسبة لباريس سان جيرمان، فقد لعب كفاراتشيليا دورًا رئيسيًا في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، متغلبًا على الريدز في طريقه، ومن المتوقع الآن أن يقضي الفريق على فريق أرني سلوت مرة أخرى في سعيه للاحتفاظ بلقبه الأوروبي.

إذن، لماذا لم يتحرك ليفربول عندما أتيحت له الفرصة؟ ففي النهاية، كان فريق ميرسيسايد يعلم قبل معظم الفرق الأوروبية الكبرى أن كفاراتشيليا مقدر له العظمة...

  • SSC Napoli v Liverpool FC: Group A - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    أن تصبح «كفارادونا»

    كان كفاراتشيليا مجهولاً تماماً عند وصوله إلى نابولي في يوليو 2022. لكن في غضون أشهر معدودة، أطلق عليه السكان المحليون لقب «كفاراتونا»، في إشارة إلى أسلوبه في المراوغة الذي يشبه أسلوب دييغو مارادونا، وهو بذلك أعلى تقدير يمكن أن يحظى به لاعب في مدينة لا يزال فيها الأرجنتيني يُعتبر إلهًا.

    ومع ذلك، في حين أن مشجعي كرة القدم الإيطاليين قد أُعجبوا بالفعل بأداء كفاراتشيليا الساحر خلال الجولات الخمس الأولى من موسم الدوري الإيطالي، إلا أنه لم يلفت انتباه بقية أوروبا إلا خلال فوز نابولي المذهل 4-1 على ليفربول بقيادة يورغن كلوب في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

    ربما أزعج العديد من الجناحين ترينت ألكسندر-أرنولد على مر السنين، لكن لم يعذبه أحد مثل كفاراتشيليا، الذي تغلب على الظهير الأيمن كما يشاء، ولا سيما قبل أن يمرر الكرة إلى جيوفاني سيميوني ليسجل الهدف الثالث للمضيفين. لم يستطع ألكسندر-أرنولد ببساطة التعامل مع كفاراتادونا - لكن مرة أخرى، لم يستطع أحد ذلك.

    جعل كفاراتشيليا جو جوميز يبدو سخيفًا في التمهيد لهدفين نابولي الثاني والثالث، أولاً عن طريق سرقة الكرة من قلب الدفاع أثناء الضغط في أعلى الملعب، ثم بعرض قوته بالقرب من خط التماس الذي منحه الوقت والمساحة الكافيين ليرسل عرضية لسيميوني ليسجل. كما أحرج ابن تبليسي فابينيو مرتين في نفس الجري المراوغ الذي انتشر بسرعة على الإنترنت.

    في هذا السياق، كان كلوب محقاً عندما قال إنه لم يكن هناك ما يمكن أن يفعله ألكسندر-أرنولد في تلك الليلة، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التي كان من الممكن بها إيقاف كفاراتشيليا هي منع وصول الكرة إلى اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 21 عاماً آنذاك - لأنه بمجرد وصولها إليه، لم يكن هناك ما يوقفه.

    وقال الألماني للصحفيين: "عندما يكون لديه ميزة الحركة الأولى، فإنه يكون قد انطلق بالفعل". "ولكن إذا لم تتمكن من فعل ذلك، فعليك أن تحميه لأنه يتمتع بالسرعة، وهو جريء، ويدخل إلى الداخل، ويمكنه الخروج إلى الخارج، وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية دائمًا".

    "أعلم أن الناس سيتحدثون عن موقف أو موقفين عندما حاول ترينت أن يكون أمامه ومرّت الكرة، لكن الفتى جيد جدًا وسريع جدًا ويجب أن تدافعوا عنه معًا في هذه اللحظات".

    • إعلان
  • TOPSHOT-FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-SAMPDORIAAFP

    الفائز باللقب

    في الحقيقة، لم يكن لعدد اللاعبين المكلفين بمراقبة كفاراتشيليا أي تأثير يذكر، فلم يكن هناك من يستطيع إيقافه فعليًا طوال بقية موسمه الأول في الدوري الإيطالي. وقد نجح في تسجيل أكثر من عشرة أهداف وتقديم أكثر من عشرة تمريرات حاسمة، حيث تضافرت جهوده ببراعة مع المهاجم فيكتور أوسيمهن ليقودا نابولي إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990 - وهو ما زاد من حدة المقارنات بينه وبين مارادونا.

    في تلك المرحلة، كان رئيس نادي بارتينوبي أوريليو دي لورينتيس يبذل قصارى جهده لإبرام عقد جديد مع اللاعب الذي تم شراؤه من دينامو باتومي بمبلغ 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني/11.5 مليون دولار) - لا سيما لصد الاهتمام المتزايد من النخبة الأوروبية. على الرغم من المفاوضات المطولة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، وكان من المتوقع أن يغادر كفاراتشيليا نابولي خلال صيف 2024.

    كان سعي باريس سان جيرمان وراء اللاعب معروفًا للجميع في ذلك الوقت، لكن جيانلوكا دي مارزيو كشف لاحقًا أن ليفربول عرض مبلغًا يقارب 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني/115 مليون دولار) لضم كفاراتشيليا في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات. ووفقًا لخبير سوق الانتقالات الإيطالي، كان الريدز مستعدين أيضًا للسماح للاعب الدولي الجورجي بالبقاء في نابولي حتى نهاية موسم 2024-25 - تمامًا كما أعاروا زميل كفاراتشيليا، جيورجي مامارداشفيلي، إلى فالنسيا بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 29 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) للحصول على خدمات الحارس.

  • SSC Napoli v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

    أزمة التعاقد

    على الرغم من الاهتمام الكبير بكفاراتشيليا، قرر نابولي عدم بيع الجناح، لأسباب ليس أقلها رغبة المدرب الجديد أنطونيو كونتي الشديدة في بناء فريقه حوله.

    وقال المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي وإنتر: "لديه خصائص غير مألوفة. إنه قوي، ولديه لمسة من الخيال، ويخلق فرصاً للتسجيل ويقدم تمريرات حاسمة. نريد أن نستخرج أفضل ما يجعله مميزاً".

    لكن كونتي لم يحقق هذا الهدف تمامًا خلال النصف الأول من الموسم، ويمكن القول إن السبب في ذلك هو أن كفاراتشيليا لم يكن ملتزمًا تمامًا بالمشروع الجديد في مارادونا. واصل نابولي الضغط على اللاعب لتمديد عقده الذي ينتهي في عام 2027، لكن كفاراتشيليا قدم طلب انتقال بعد فترة وجيزة من افتتاح فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

    وقال كونتي للصحفيين: "من وجهة نظري، هذه خيبة أمل كبيرة". "اليوم عليّ أن أتراجع خطوة إلى الوراء. لا يمكنني أن أبقي أولئك الذين يريدون الرحيل مقيدين بالسلاسل. فعلت ذلك في الصيف وكان لديّ ستة أشهر لإقناع جميع الأطراف لإيجاد حل.

    "أدرك أن الخبر جاء بشكل مفاجئ، لكنني الآن أتراجع خطوة إلى الوراء، ومن الصواب أن يحل النادي ومحيط كفاراتشيليا هذه المشكلة".

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    "خطط أخرى"

    ووفقًا لدي لورينتيس، لم يكن أمام نابولي خيار سوى بيع كفاراتشيليا - على الرغم من أن الفريق كان في خضم صراع على اللقب.

    وقال المنتج السينمائي لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "اضطررت إلى ذلك لأن وكيل أعماله كان يهدد باللجوء إلى المادة 17 (التي تسمح للاعبين بإلغاء العقود في ظروف محددة)". "بعد الموسم الأول الرائع للاعب الجورجي، بدأنا على الفور في التفاوض على تجديد العقد، وزيادة راتبه، وحتى عرضنا عليه مبلغًا كبيرًا جدًا، لأنه كان من الواضح أن التعويض المحدود سيجذب نصف العالم المستعد لبناء جسور ذهبية من أجله. لكن وكيل أعماله، ماموكا جوغلي، كان لديه خطط أخرى لنفسه وللاعب".

    مهما كانت الأسباب وراء رحيل كفاراتشيليا عن نابولي، فإن النتيجة النهائية لمأزق تجديد العقد كانت أن أحد أكثر الجناحين إثارة في العالم أصبح متاحًا مقابل رسوم مخفضة. كان من المتوقع أن يكون الاهتمام بخدماته شديدًا - ومع ذلك، كان باريس سان جيرمان هو الأقرب إلى التعاقد مع كفاراتشيليا، مع غياب أي تحرك من ليفربول بشكل محير للغاية.

  • Liverpool FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    فرصة ضائعة

    في الوقت الذي تقدم فيه كفاراتشيليا بطلب الانتقال، كان ليفربول في طريقه بقوة نحو الفوز بلقبه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين كان الفريق يمتلك خيارات وفيرة في الأجنحة. كان محمد صلاح يمر بما يمكن وصفه بأفضل موسم فردي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان كل من دياز وكودي جاكبو يقدمان أداءً متميزًا كلما لعبوا في الجناح الأيسر.

    ومع ذلك، تراجعت مستويات صلاح بشكل حاد منذ خلافه مع سلوت، في حين أن بيع دياز إلى بايرن ميونيخ أصبح مؤثرًا بشكل كبير الآن بسبب التراجع الرهيب في أداء جاكبو هذا الموسم، حيث يبدو ريو نغوموها البالغ من العمر 17 عامًا الآن الجناح الأكثر فعالية في الفريق.

    وللإنصاف مع فريق التعاقدات في الريدز، لم يكن بإمكانهم توقع الصعوبات المفاجئة التي واجهها صلاح وغاكبو، لكن رحيل دياز كان متوقعًا منذ بعض الوقت - وهو على الأرجح السبب الذي دفع ليفربول، وفقًا للتقارير، إلى محاولة التعاقد مع كفاراتشيليا ليحل محل الكولومبي الراغب في الرحيل منذ عام 2024.

    قد لا يكون كفاراتشيليا متعدد الاستخدامات تمامًا مثل دياز، الذي قدم أداءً جيدًا في اللعب في الوسط مع سلوت، لكنه بلا شك أفضل في المراوغة - وقد كان غياب تلك القدرة على التغلب على اللاعبين، سواء بالسرعة أو بالخدعة، واضحًا بشكل متكرر خلال محاولات ليفربول المتعثرة لكسر الدفاعات المنخفضة هذا الموسم.

    ومما يزيد الطين بلة، أن الريدز، الذين يزدادون تراجعاً، يواجهون الآن خطر التعرض لمزيد من الإحباط على يد لاعبهم المستهدف في سوق الانتقالات منذ فترة طويلة والذي تحول إلى معذب لهم، حيث من المقرر أن يواجه فريق سلوت المتعثر فريق باريس سان جيرمان بقيادة كفاراتشيليا مرتين خلال الأيام الستة المقبلة.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    المزيد من المعاناة لليفربول؟

    أثار انضمام كفاراتشيليا إلى باريس سان جيرمان الدهشة في ذلك الوقت، لأن الفريق الفرنسي كان يضم بالفعل أوسمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وديزير دو في صفوفه - لكنه أثبت في الواقع أنه القطعة المفقودة في اللغز.

    أضاف كفاراتشيليا المزيد من السرعة والقدرة على اختراق الدفاع إلى خط هجوم يتألف حصرياً من لاعبي الأجنحة، مما دفع باريس سان جيرمان إلى تحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا بفوزه المذهل 5-0 على إنتر ميلان في ميونيخ - وهو ما شكّل تذكيراً مؤلماً لليفربول، الذي أقصاه رجال لويس إنريكي في دور الـ16، بأنه لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة.

    ومع ذلك، لم يلعب كفاراتشيليا بشكل جيد بشكل خاص خلال النصف الأول من الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان - على الأقل ليس في الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفاً واحداً فقط منذ بداية ديسمبر. كما وردت تقارير في فرنسا تفيدبأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يشعر وكأنه كان أحد الأهداف المقصودة لهجوم ديمبيلي اللفظي الأخير على زملائه في الفريق الذين يزعم أنهم أنانيون، والذين يعتقد أنهم مسؤولون عن تقلبات أداء باريس سان جيرمان - مما أدى إلى تكهنات بأن كفاراتشيليا وممثليه منفتحون على فكرة الانتقال في الصيف.

    ومع ذلك، لطالما كان لويس إنريكي معجبًا بـ"عقلية" المهاجم بقدر إعجابه بقدراته الفنية، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ديمبيلي بذل جهدًا إضافيًا لتهنئة كفاراتشيليا على تسجيله هدفين في الفوز 5-2 على تشيلسي في باريس يوم 11 مارس.

    كان "جورج بيست الجورجي" لا يُقهر في تلك الليلة، كما أنه حسم مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الأول في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج في الأسبوع التالي. وبالتالي، هناك شعور بأن كفاراتشيليا يبلغ ذروته مرة أخرى في الوقت المناسب تمامًا لباريس سان جيرمان.

    يمكن لمشجعي ليفربول، بالطبع، التمسك بالأمل في أن تكون هناك بعض الصحة في التقارير التي تتحدث عن استيائه، مما يعني أن ناديهم قد يحصل على فرصة أخرى للتعويض عن عدم التعاقد مع كفاراتشيليا العام الماضي، ولا أحد يعرف بالتأكيد ما يخبئه سوق الانتقالات الصيفي.

    لكن في الوقت الحالي، سيتعين عليهم الاستعداد لمشاهدة عرض آخر محبط للغاية لما كان يمكن أن يكون، بدءًا من ملعب بارك دي برانس يوم الأربعاء.

