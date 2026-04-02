كيف سيؤثر مستقبل ماركوس راشفورد على خطط برشلونة في سوق الانتقالات، في الوقت الذي يبحث فيه عملاق الدوري الإسباني عن بدائل للاعب المعار من مانشستر يونايتد

وفي حال فشل صفقة راشفورد، فقد حدد برشلونة بالفعل وجهًا مألوفًا كبديل محتمل. تم إضافة جناح ريال بيتيس عبدو زيلوزي إلى قائمة المرشحين، حيث يسعى هانسي فليك إلى تعزيز خياراته خلف اللاعبين المخضرمين لامين يامال ورافينها. اللاعب المغربي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا معروف جيدًا في كامب نو، حيث خاض 14 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة قبل أن ينضم إلى بيتيس في عام 2023 مقابل 7.5 مليون يورو، وفقًا لـ ESPN.

تضمنت الصفقة التي نقلت عبدو إلى إشبيلية خيار إعادة الشراء لبرشلونة، بالإضافة إلى بند بنسبة 50% من قيمة البيع. وهذا يجعل عودته المحتملة جذابة من الناحية المالية لنادٍ لا يزال يتعامل مع قيود دقيقة على سقف الرواتب. مع 23 هدفاً في 117 مباراة مع بيتيس، يُنظر إلى عبدو على أنه لاعب يناسب الملامح التي يرغب فيها فليك: جناح سريع ومباشر يتمتع بالمهارة الفردية للتغلب على المدافعين في المواقف الفردية.







