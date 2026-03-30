بعد أن درب في أوكرانيا (شاختار دونيتسك) وفرنسا (أولمبيك مرسيليا)، قد يواصل روبرتو دي زيربي مغامرته في الخارج بالانتقال إلى إنجلترا: المدرب السابق لفرق مثل ساسولو وبينيفينتو، هو الخيار الأول لتوتنهام الذي انفصل مؤخراً عن إيغور تودور - بإنهاء العقد بالتراضي - ويضع كل رهاناته على دي زيربي: تستمر المفاوضات منذ أيام، وقد أخذ المدرب الإيطالي وقته لأنه يود الانتظار حتى الصيف ليرى أولاً ما إذا كان بإمكان الفريق البقاء في الدوري، لكن النادي الإنجليزي يصر على ضمه فوراً.
كيف سيلعب توتنهام تحت قيادة دي زيربي: التشكيلة، الفلسفة الجديدة ودور كولو مواني
تشكيلة توتنهام المحتملة بقيادة دي زيربي
لطالما تميز دي زيربي بأسلوبه الهجومي والمبادر في لعب كرة القدم؛ وتتمحور فلسفته حول الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من الخلف، وغالبًا ما تبدأ مباشرة من الحارس: وتشكل تشكيلات 4-2-3-1 و4-3-3 الأنماط الرئيسية التي يعتمد عليها، حيث يميل الجناحان الهجوميان إلى التوسع على جانبي الملعب لفتح المساحات أمام انطلاقات لاعبي الوسط. إذا أصبح دي زيربي بالفعل المدرب الجديد لتوتنهام في الأشهر الأخيرة من الموسم، فقد يكون هذا هو التشكيل الأساسي للسبورز:
التشكيلة الأساسية المحتملة (4-2-3-1): فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، سبنس؛ جراي، بالهينها؛ ريتشارليسون، تشافي سيمونز، تيل، كولو مواني.
المدرب الثالث لهذا الموسم
وإذا ما انطلقت المفاوضات وتولى دي زيربي قريباً منصب المدرب في توتنهام، فقد يكون أول ظهور له في المباراة التي ستقام يوم 12 أبريل المقبل في الساعة 15:00، في المباراة خارج أرضه ضد سندرلاند. يمر توتنهام بموسم صعب للغاية، حيث يكافح من أجل تجنب الهبوط، ومع تبقي سبع جولات على نهاية الدوري، يحتل الفريق المركز الرابع من القاع بفارق نقطة واحدة عن وست هام. وسيكون المدرب القادم الذي سيختاره النادي هو الثالث هذا الموسم بعد توماس فرانكوإيغور تودور.