Getty Images Sport
ترجمه
كيف تؤثر نتائج دوري أبطال أوروبا الكارثية على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على آمالها في الحصول على خمسة مقاعد مؤهلة للموسم المقبل
نتائج كابوسية للعمالقة الإنجليز
تعرض مانشستر سيتي لهزيمة قاسية 3-0 على يد ريال مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16، بينما عانى تشيلسي من هزيمة موجعة 5-2 على يد باريس سان جيرمان. وتأتي هذه النتائج في أعقاب نتائج منتصف الأسبوع التي شهدت هزيمة توتنهام 5-2 أمام أتلتيكو مدريد، وهزيمة ليفربول 1-0 أمام غالطة سراي، وتعادل نيوكاسل 1-1 على أرضه أمام برشلونة، مما ترك سباق المعامل مفتوحًا على مصراعيه وتقليص الفارق مع إسبانيا وألمانيا بسرعة.
- AFP
فهم معركة المعاملات
يقسم نظام EPS إجمالي نقاط المعامل لبلد ما على عدد الفرق المتنافسة. لا تزال إنجلترا في صدارة الترتيب بمتوسط 22.513، لكن العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت الآن على وشك الخروج المبكر. إذا فشل مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام في تعويض عجزهم، فسوف ينضب إجمالي النقاط المتاحة لإنجلترا. وهذا سيعكس موسم 2023-24، عندما بدا أن إنجلترا في طريقها للحصول على مكان في EPS قبل أن يخرج أرسنال ومانشستر سيتي بشكل غير متوقع من ربع النهائي، مما سمح لدول أخرى بتجاوز الدوري الإنجليزي الممتاز في الترتيب النهائي.
الأرقام وراء سباق المعاملات
على الرغم من الانتكاسات الأخيرة، تحافظ إنجلترا على صدارتها في قمة جدول المعاملات بمتوسط 22.513. وهذا يوفر لها فارقًا مريحًا عن إسبانيا (18.031) وألمانيا (18.000)، على الرغم من أن الفارق لم يعد كبيرًا. يكافئ النظام الثبات في جميع المستويات؛ فكل فوز يمنح الدولة نقطتين، بينما يمنح التعادل نقطة واحدة.
بالإضافة إلى نتائج المباريات، تلعب بنية "النقاط الإضافية" دورًا محوريًا في الترتيب النهائي. يضيف التقدم في مراحل خروج المغلوب وزناً حيوياً إلى المتوسط، حيث يقدم دوري أبطال أوروبا أعلى مكافأة بـ 1.5 نقطة، يليه دوري أوروبا بـ 1 نقطة ودوري المؤتمرات بـ 0.5 نقطة. هذه الحوافز، إلى جانب النقاط المرجحة التي تم منحها بالفعل لمراكز الترتيب في مرحلة الدوري، تعني أن التقدم في البطولة الرئيسية هو أسرع طريقة لضمان الحصول على مكان إضافي في التصفيات.
- Getty Images Sport
ضغط ليلة الخميس على المطاردين
ينصب التركيز الآن على دوري أوروبا ودوري المؤتمرات، حيث يتعين على أستون فيلا ونوتنغهام فورست وكريستال بالاس تعويض الفارق. كل نقطة الآن لها وزنها الكبير في المعامل النهائي للموسم. إذا تمكنت هذه الأندية من تحقيق نتائج جيدة، فقد توفر الحماية اللازمة لصد تهديد الدوري الإسباني والدوري الألماني.
إعلان