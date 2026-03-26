ستكون البوسنة هي المنافس الذي ستواجهه إيطاليا في مباراة يوم الثلاثاء 31 مارس: وهي الخطوة الأخيرة للمنتخب الإيطالي قبل حسم تأهله إلى كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد أقصى المنتخب الإيطالي أيرلندا الشمالية، بينما فاز البوسنيون على ويلز بقيادة كريغ بيلامي. مدرب البوسنة هو سيرجي بارباريز البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مهاجم سابق لعب بين أوائل التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، وأكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في الدوري الألماني؛ ولد في موستار، وهي مدينة تبعد 120 كم عن سراييفو، وقد أُطلق اسمه على أحد شوارعها. وهو يقود المنتخب البوسني منذ أبريل 2024، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 وخسر 8 من أصل 20 مباراة.
كيف تلعب البوسنة، المنافس القادم لإيطاليا في تصفيات كأس العالم: انتبهوا إلى دزيكو وألايبيغوفيتش
كيف تلعب البوسنة
البوسنة فريق يتميز بالقوة البدنية (يبلغ متوسط طول اللاعبين 1.85 متر) ويستفيد من الكرات الرأسية والقوة البدنية في التنافس على الكرة؛ ومن بين متطلبات المدرب سرعة المناورة من خلال استعادة الكرة بسرعة وتمرير الكرة عموديًا لتحويل الهجمات الدفاعية إلى هجمات هجومية على الفور. التشكيلة الأكثر استخدامًا هي 4-4-2 التي غالبًا ما تتحول - حتى أثناء المباراة - إلى 3-5-2، ويعد دور لاعبي خط الوسط دورًا أساسيًا في فلسفة بارباريز الكروية - وفي التشكيلة النموذجية للمدرب يوجد لاعب روما السابق بنجامين تاهيروفيتش، الذي يلعب حالياً في الدنمارك مع فريق بروندبي، وأرمين جيغوفيتش من فريق يونغ بويز - حيث يُطلب منهم بذل المزيد من التضحيات والكثير من الحماس.
انتبه إلى...
انتبهوا لإدين دزيكو، ومن غيره. في سن الأربعين، لا يزال هو المحرك الرئيسي لمنتخب البوسنة، وكان اللاعب السابق في روما وإنتر هو من سجل الهدف الذي أدى في الدقيقة 89 إلى دخول المباراة الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح. يلعب اليوم في الدوري الألماني الثاني مع شالكه، وقد سجل منذ وصوله في يناير 6 أهداف (بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة) في 8 مباريات. يجب وضع علامة حمراء على اسم كريم ألايبيغوفيتش، وليس فقط بسبب ركلة الجزاء الحاسمة التي أقصت ويلز. مهاجم جناح (يفضل على الجانب الأيسر) وأحد أحدث جواهر سالزبورغ الذي يبلغ من العمر 18 عامًا - مواليد 2007 - ويبرز في الدوري النمساوي. يضم التشكيل أيضًا لاعبين يلعبان في الدوري الإيطالي: سيد كولاسيناك (أتالانتا) وتاريك موهاريموفيتش (ساسولو).