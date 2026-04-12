ومما زاد من حدة الإحباط أن هذه البطولة جاءت قبل أقل من عام من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، التي دخلتها إسبانيا باعتبارها المرشحة الأقوى للفوز، لكنها خرجت منها خالية الوفاض. فقد أعقبت الهزيمة المفاجئة أمام البرازيل في نصف النهائي خسارة بفارق ضئيل أمام ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث، مما ترك بطلات العالم دون أي إنجاز يذكر عند مغادرتهن فرنسا.

ولكن مع اقتراب بطولة كبرى أخرى، حيث لم يتبق سوى 14 شهراً على انطلاق كأس العالم للسيدات 2027، لا يوجد أي شعور بفقدان الأمل عندما يتعلق الأمر بفائزات نسخة 2023 - بل العكس تماماً في الواقع. وذلك لأن إسبانيا قضت الأشهر القليلة الماضية في التعافي بشكل رائع من خيبة الأمل التي عانت منها الصيف الماضي، حيث تتجه إلى مباراة الإعادة يوم الثلاثاء مع إنجلترا، في تصفيات كأس العالم، باعتبارها واحدة من المرشحات المفضلة للفوز بالبطولة في البرازيل - إن لم تكن المرشحة المفضلة على الإطلاق.