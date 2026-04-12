Ameé Ruszkai

كيف تعافت إسبانيا من خيبة الأمل في الألعاب الأولمبية وبطولة أوروبا لتثبت أنها تستحق أن تكون المرشحة الأوفر حظاً للفوز بكأس العالم للسيدات

كان الحزن الذي أصاب إسبانيا عقب هزيمتها في نهائي بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي واضحاً للعيان. ربما لا توجد طريقة أكثر قسوة للخسارة من ركلات الترجيح، وقد تأكدت هذه النظرية من خلال الحزن الشديد الذي أبداه لاعبو "لا روخا" وطاقمهم الفني بعد أن عادت إنجلترا إلى المباراة في بازل لتصل بها إلى الوقت الإضافي، ثم هزمت بطلة العالم 3-1 بركلات الترجيح. "قاسٍ للغاية"، هكذا وصفتها أيتانا بونماتي، الفائزة بثلاث جوائز الكرة الذهبية. "سيظل الألم مستمراً لبعض الوقت".

ومما زاد من حدة الإحباط أن هذه البطولة جاءت قبل أقل من عام من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، التي دخلتها إسبانيا باعتبارها المرشحة الأقوى للفوز، لكنها خرجت منها خالية الوفاض. فقد أعقبت الهزيمة المفاجئة أمام البرازيل في نصف النهائي خسارة بفارق ضئيل أمام ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث، مما ترك بطلات العالم دون أي إنجاز يذكر عند مغادرتهن فرنسا.

ولكن مع اقتراب بطولة كبرى أخرى، حيث لم يتبق سوى 14 شهراً على انطلاق كأس العالم للسيدات 2027، لا يوجد أي شعور بفقدان الأمل عندما يتعلق الأمر بفائزات نسخة 2023 - بل العكس تماماً في الواقع. وذلك لأن إسبانيا قضت الأشهر القليلة الماضية في التعافي بشكل رائع من خيبة الأمل التي عانت منها الصيف الماضي، حيث تتجه إلى مباراة الإعادة يوم الثلاثاء مع إنجلترا، في تصفيات كأس العالم، باعتبارها واحدة من المرشحات المفضلة للفوز بالبطولة في البرازيل - إن لم تكن المرشحة المفضلة على الإطلاق.

  Sonia Bermudez Spain Women 2025

    قيادة جديدة

    لقد طرأت تغييرات كثيرة في إسبانيا منذ بطولة كأس الأمم الأوروبية. وأبرزها رحيل مونتسي تومي، التي تعرضت قدراتها التدريبية للتشكيك طوال فترة توليها المنصب، عن منصبها بعد فترة وجيزة من انتهاء البطولة، لتتولى سونيا بيرموديز، المهاجمة السابقة في برشلونة، زمام الأمور. ومن الجدير بالذكر أيضًا النجمة المخضرمة التي استدعتها: مابي ليون، قلب الدفاع ذات المستوى العالمي التي لم تلعب مع منتخب بلادها منذ الاحتجاج البارز الذي قامت به اللاعبات عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 2022.

    كان تأثير المدافعة عند عودتها ملموساً، حيث قادت بيرموديز إسبانيا إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في ديسمبر الماضي، حيث حافظت "لا روخا" على شباكها نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب أمام السويد وألمانيا لتفوز باللقب بشكل قاطع. وبعد الفوز على ألمانيا 3-0 في مباراة الإياب من النهائي، أمام جمهور قياسي بلغ 55843 متفرجاً في مدريد، وصفت أليكسيا بوتياس تلك الليلة بأنها "واحدة من أفضل الليالي في مسيرتي".

  Aitana Bonmati Spain Women 2025

    التغلب على غياب بونماتي

    واضطرت إسبانيا إلى خوض تلك المباراة الأخيرة، التي كانت بحاجة للفوز بها بعد تعادلها 0-0 في كايزرسلاوترن، بدون بونماتي أيضًا. اللاعبة الحائزة على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، والتي حصلت على جائزتها الثالثة على التوالي قبل بضعة أسابيع فقط، تعرضت لكسر في عظم الساق بين مباراتي نهائي دوري الأمم. إنها إصابة تتطلب إجراء عملية جراحية وأبقتها خارج الملاعب منذ ذلك الحين. من المحتمل ألا تلعب مرة أخرى هذا الموسم، على الرغم من إمكانية عودتها قبل نهاية الموسم بفترة قصيرة.

    وقالت إيرين باريدس، قائدة المنتخب الإسباني التي تلعب أيضًا مع بونماتي في برشلونة، في ذلك الوقت: "غيابات مثل غياب أيتانا يمكن أن تزعزع ثقتك لأن لا أحد يحب رؤية زميل في الفريق مصابًا أو متألمًا". ومع ذلك، تعاملت "لا روخا" بشكل مثير للإعجاب مع غياب لاعبة من طراز عالمي، سواء في نهائي دوري الأمم أو في الفوزين اللذين تلاهما في تصفيات كأس العالم.

  Alexia Putellas Spain Women 2025

    مواهب عالمية المستوى في أفضل حالاتها

    ويعود ذلك، بالطبع، إلى أن تشكيلة المنتخب الإسباني ككل رائعة. صحيح أن وجود لاعبة مثل بونماتي سيجعلها أفضل، لكنها تظل من بين أقوى وأفضل التشكيلات في كرة القدم النسائية الدولية ريثما تتعافى. في خط الوسط وحده، تظهر باتري غيخارو في مستوى رائع منذ عودتها من الإصابة في يناير، بينما تستمتع أليكسيا بوتياس بموسم يستحق أن يحصل فيه على جائزة الكرة الذهبية الثالثة. سجلت نجمة برشلونة 20 هدفاً وصنعت 11 تمريرة حاسمة حتى الآن هذا الموسم، ويمكنها تعزيز فرصتها في الفوز بالجائزة في بعض المباريات الكبرى خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وفي خط الهجوم، لعبت ماريونا كالدينتي، الوصيفة في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، دورًا بارزًا مرة أخرى في هجوم إسبانيا، بينما واصلت كلوديا بينا مستواها الاستثنائي من الموسم الماضي بما يمكن وصفه بأنه موسم أفضل حتى الآن للاعبة البالغة من العمر 24 عامًا.

    وكل ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من الجودة التي يمتلكها بيرموديز.

  Vicky Lopez Spain Women 2025

    الشباب يتقدمون

    ومن الأمور المثيرة للاهتمام بشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية الطريقة التي برزت بها العديد من المواهب الشابة في صفوف المنتخب الإسباني أيضًا. فعلى سبيل المثال، حلت فيكي لوبيز محل بونماتي في التشكيلة الأساسية لمباراة الذهاب في نهائي دوري الأمم، وردت ثقة بيرموديز بتسجيل الهدف الثاني في الفوز 3-0 الذي حسم اللقب.

    مع بدء تصفيات كأس العالم، وظهور مباريات أسهل ضد فرق مثل أوكرانيا وأيسلندا في الجدول، اعتمد بيرمودز بشكل أكبر على اللاعبات الصاعدات. وبعد أن دربت في جميع مستويات فرق الشباب، تدرك المدربة البالغة من العمر 41 عاماً جيداً مدى جودة الفرق التي تغذي منتخب "لا روخا"، وقد عملت على ترقية لاعبات مثل آيارا أغيريزابالا وكلارا سيراجوردي، اللتين احتلتا مركزين ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة GOAL لـ"NXGN" للسيدات لعام 2026، إلى تشكيلتها. كانت سيراجوردي مثيرة للإعجاب بشكل خاص عندما شاركت لأول مرة في التشكيلة الأساسية ضد أوكرانيا الشهر الماضي، بعد أن أظهرت نضجاً يفوق سنها في مشاركة قصيرة مدتها 25 دقيقة ضد السويد في أكتوبر.

    أما الأسماء الجديدة الأخرى، مثل إدنا إيمادي، مهاجمة بايرن ميونيخ البالغة من العمر 25 عاماً والتي سجلت هدفين في أربع مباريات دولية، ولوسيا كوراليس، التي غادرت برشلونة إلى لندن سيتي ليونيس مقابل مبلغ كبير في الصيف، فقد انضمتا إلى التشكيلة بشكل منتظم وأضفتا حيوية جديدة على الفريق.

  Jenni Hermoso Sonia Bermudez Spain Women 2025

    إثبات وجهة نظر

    وهذا يعني أنه على الرغم من ظهور بعض الوجوه الجديدة والمختلفة، فإن الغالبية العظمى من العوامل التي جعلت منتخب إسبانيا هذا قوياً للغاية لا تزال قائمة، وقد مكنته من التعافي من خيبة الأمل التي عانى منها الصيف الماضي. فهذه تشكيلة تزخر باللاعبين ذوي المستوى الرفيع، وتتمتع بخبرة واسعة، وتضم مجموعة من المواهب الشابة الواعدة، وكل ذلك سمح بـ«لا روخا» بالتفوق رغم الظروف المتقلبة التي واجهتها في السنوات القليلة الماضية، من غياب لاعبين وإصابات لأسماء رئيسية، وصولاً إلى الخلافات حول الجهاز الفني.

    هل يمكن أن تقدم بيرمودز قصة مختلفة فيما يتعلق بهذا الأخير؟ كان هناك شكوك عند توليها المنصب، نظراً لعدم خبرتها في الإدارة على مستوى الكبار، لكن الطريقة التي تأقلمت بها في نهائيات دوري الأمم كانت مثيرة للإعجاب. هل هذا يبشر بالخير للمستقبل؟ لن نعرف المزيد إلا مع مرور كل مباراة، وستكون مباراة الثلاثاء مع إنجلترا اختباراً رائعاً لها لتثبت نفسها أكثر.

  Irene Paredes Leah Williamson Spain England Women 2025

    الفرصة تقرع الباب

    وتعد رحلة إسبانيا إلى لندن فرصة رائعة للفريق ككل أيضًا. وربما تكون كلمة «الانتقام» أقوى من أن تصف ما هو مطروح، نظرًا لأن حصد ثلاث نقاط في تصفيات كأس العالم لا يمكن أن يقارن باللقب الذي حصلت عليه «اللبوات» بفوزهن على «لا روخا» في نهائي يورو 2025 الصيف الماضي. لكن ستكون هناك فرصة للانتقام بشكل ما، خاصة وأن إنجلترا كانت هي الفائزة أيضًا عندما التقى الفريقان آخر مرة على العشب المقدس في ويمبلي في مباراة ضمن دوري الأمم، على الرغم من أن تلك الحملة انتهت بفوز إسبانيا باللقب بينما فشلت "الليونيس" مرة أخرى في التأهل للنهائيات.

    تساعد تقلبات هذه المباراة، ومخاطرها العالية المعتادة، وحقيقة أن هذين الفريقين هما الأفضل في أوروبا، على خلق نوع من التنافس بين إنجلترا وإسبانيا، وهو نوع من التنافس غير الجغرافي الذي يثير الإعجاب والفضول، خاصة في كرة القدم الدولية.

    في النسخة الأخيرة من هذه المباراة، ستسعى "الليونيس" إلى تذكير الجميع بالسبب الذي جعلهن يتفوقن في نهائي يورو 2025. لكن إسبانيا هي حاملة لقب بطولة العالم، بعد أن تغلبت على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023، ولديها فرصة كبيرة هنا لتذكير الجميع بالسبب الذي يجعلها المرشحة المفضلة للفوز مرة أخرى في 2027.

