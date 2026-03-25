كيف تسير أمور هاسا وخطة نابولي: «فيرغارا الجديد» الذي قد يكون مفيداً لكونتي

صعود سريع يؤكد كل ما قيل من قبل عن قدراته ومواهبه. بدءاً من اللعب جنباً إلى جنب مع يلدز في فرق الشباب لليوفنتوس، مروراً بنضوجه في دوري الدرجة الثانية، وصولاً إلى الحلم الذي يأمل في تحقيقه قريباً: الظهور لأول مرة في دوري الدرجة الأولى. موعد لم يُؤجل سوى مؤقتاً.





بعد الإنجاز الرائع لفيرغارا الذي تطور خلال فترات الإعارة بين برو فيرسيلي وريجيانا ثم انطلق بقوة عند عودته إلى نابولي، سيكون على الأزوري مهمة صعبة تتمثل في تقرير ما إذا كانوا سيتركون هاسا معارًا مرة أخرى أم سيعيدونه إلى القاعدة. وهو خيار سيشمل كلاً من هاسا وراو (موهبة كبيرة أخرى تتألق حالياً في باري): فقد ينضم كلاهما إلى الفريق الأول في الموسم المقبل، مما يوسع قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم كونتي مرة أخرى الثلاثية. وفي كاستلفولتورنو، بعد بضعة أشهر، قد يجد الفريق نفسه يمتلك اثنين من الجواهر الخفية.