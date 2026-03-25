هلسيكون لويس هاسا هو «فيرغارا» الجديد؟ بدأت خطة نادي نابولي لإعادة لاعب خط الوسط المهاجم الذي يصنع الفارق في صفوف كاراريزي، والذي كان «الأزوري» قد انتزعوه من يوفنتوس. بعد موسم مميز في دوري الدرجة الثانية، سأل نصف أندية دوري الدرجة الأولى عن هذا اللاعب المولود عام 2004، الذي كان قد أظهر قدراته بالفعل مع منتخب تحت 19 عامًا في بطولة أوروبا للفئة العمرية.
كيف تسير أمور هاسا وخطة نابولي: «فيرغارا الجديد» الذي قد يكون مفيداً لكونتي
من يوفنتوس إلى ليتشي، مروراً بنابولي وفوزه بلقب الدوري الإيطالي رغم عدم مساهمته في فريق كونتي، كان انتقاله على سبيل الإعارة إلى كاراريزي بمثابة نقطة تحول بالنسبة لهاسا، حيث ساعده ذلك على أن يصبح لاعباً جديداً. في توسكانا، أكمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مسيرته نحو النضج، ومن مهاجم ثانٍ/لاعب وسط متأخر يتمتع بالرقي والمهارة والإبداع، اندمج بشكل مثالي في تشكيلة كالابرو 3-5-2 التي جعلته لاعب وسط حديث. التوغل والركض والعودة للخلف والأهداف والشخصية: أصبح هاسا أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في دوري الدرجة الثانية، كما تشهد علىذلك الأهداف الخمسة والتمريرات الحاسمة الثلاث التي سجلها كلاعب وسط في 25 مباراة خاضها.
صعود سريع يؤكد كل ما قيل من قبل عن قدراته ومواهبه. بدءاً من اللعب جنباً إلى جنب مع يلدز في فرق الشباب لليوفنتوس، مروراً بنضوجه في دوري الدرجة الثانية، وصولاً إلى الحلم الذي يأمل في تحقيقه قريباً: الظهور لأول مرة في دوري الدرجة الأولى. موعد لم يُؤجل سوى مؤقتاً.
بعد الإنجاز الرائع لفيرغارا الذي تطور خلال فترات الإعارة بين برو فيرسيلي وريجيانا ثم انطلق بقوة عند عودته إلى نابولي، سيكون على الأزوري مهمة صعبة تتمثل في تقرير ما إذا كانوا سيتركون هاسا معارًا مرة أخرى أم سيعيدونه إلى القاعدة. وهو خيار سيشمل كلاً من هاسا وراو (موهبة كبيرة أخرى تتألق حالياً في باري): فقد ينضم كلاهما إلى الفريق الأول في الموسم المقبل، مما يوسع قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم كونتي مرة أخرى الثلاثية. وفي كاستلفولتورنو، بعد بضعة أشهر، قد يجد الفريق نفسه يمتلك اثنين من الجواهر الخفية.