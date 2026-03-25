كيف تسير أمور «ميلان فوتورو»؟ إيجابيات وسلبيات الموسم، مع نظرة مستقبلية

يبدأ فريق «ميلان فوتورو»، مدعومًا بنتائجه الأخيرة وبثقة عالية، بالاعتماد على سمةه المميزة، وهي الاستحواذ على الكرة، ويحاول إظهار أفضل ما لدى جميع اللاعبين الشباب الواعدين في أكاديمية النادي، ومن بينهم لاعب الوسط سالا، الذي جدد عقده مؤخرًا، فضلاً عن كونه لاعبًا أساسيًا في منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا. في فلسفة أودو الكروية، يجب أن يجلب اللاعبون الخارجيون الحماس: تشاكا تراوري في المواجهات الفردية على الجانب الأيسر، بينما يفرض كابيليتي، المولود عام 2007، نفسه بـ27 مباراة سجل فيها هدفين وصنع تمريرتين. هذا الأخير جاهز للانتقال إلى دوري الدرجة الثالثة.





في الجولة الأخيرة، ظهر الظهير الأيسر النمساوي دالبياز، المولود عام 2007، لأول مرة منذ الدقيقة الأولى، بعد أن انضم في يناير قادمًا من بايرن ميونيخ، وهو لاعب يراهن عليه ميلان في المستقبل. تعد التناوب بين لاعبي الوسط، جيرولي وساردو، عاملاً أساسياً في الوقت الحالي وفي الموسم المقبل، حيث يأمل النادي الأحمر والأسود في العودة إلى دوري الدرجة الثالثة. مع الأمل في المضي قدماً بمشروع فريق يلعب كرة قدم هجومية.