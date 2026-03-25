يستمر مسار ميلان فوتورو في دوري الدرجة الرابعة، بين تقلبات الأداء. وقد ترك التعادل الأخير الذي تحقق على أرض ملعب تشينيتي أمام فريق نوفا سوندريو، الذي يحتل المركز قبل الأخير في الترتيب، طعمًا مريرًا في الفم، لكنه لا يقلل من أهمية المسيرة التي قطعها لاعبو المدرب أودو حتى الآن: 46 نقطة و المركز الثاني في الترتيب خلف فولغوري كاراتيزي المتصدر بفارق كبير برصيد 57 نقطة، أي بفارق 11 نقطة عن الفريق الروسونيري الثاني.
كيف تسير أمور «ميلان فوتورو»؟ إيجابيات وسلبيات الموسم، مع نظرة مستقبلية
كرة القدم الإيجابية
يبدأ فريق «ميلان فوتورو»، مدعومًا بنتائجه الأخيرة وبثقة عالية، بالاعتماد على سمةه المميزة، وهي الاستحواذ على الكرة، ويحاول إظهار أفضل ما لدى جميع اللاعبين الشباب الواعدين في أكاديمية النادي، ومن بينهم لاعب الوسط سالا، الذي جدد عقده مؤخرًا، فضلاً عن كونه لاعبًا أساسيًا في منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا. في فلسفة أودو الكروية، يجب أن يجلب اللاعبون الخارجيون الحماس: تشاكا تراوري في المواجهات الفردية على الجانب الأيسر، بينما يفرض كابيليتي، المولود عام 2007، نفسه بـ27 مباراة سجل فيها هدفين وصنع تمريرتين. هذا الأخير جاهز للانتقال إلى دوري الدرجة الثالثة.
في الجولة الأخيرة، ظهر الظهير الأيسر النمساوي دالبياز، المولود عام 2007، لأول مرة منذ الدقيقة الأولى، بعد أن انضم في يناير قادمًا من بايرن ميونيخ، وهو لاعب يراهن عليه ميلان في المستقبل. تعد التناوب بين لاعبي الوسط، جيرولي وساردو، عاملاً أساسياً في الوقت الحالي وفي الموسم المقبل، حيث يأمل النادي الأحمر والأسود في العودة إلى دوري الدرجة الثالثة. مع الأمل في المضي قدماً بمشروع فريق يلعب كرة قدم هجومية.
في تزايد
من بين النقاط الإيجابية التي تبعث البهجة في نفوس أودو وتاسوتي، نجد تطور أداء المدافعين المركزيين فلاديميروف وزوكيتش مقارنة ببداية الموسم التي شهدت الكثير من التراجع والقليل من التقدم. كما أن مسيرة أوسولا، الجناح الهجومي الذي نشأ في أكاديمية الروسونيري، تبدو إيجابية للغاية، وكذلك وقت اللعب الذي حصل عليه تورياني الذي أصبح الآن جاهزاً للعب كأساسي في دوري المحترفين. أما أكثر ما يثير الفضول فهو ابن الفنان دنزل سيدورف: يأمل والده كلارنس أن يتمكن ابنه المولود عام 2004 من شق طريقه في صفوف الروسونيري.
الجوانب التي تحتاج إلى تحسين
من الواضح أن هناك عدة نقاط تحتاج إلى تحسين: في المقام الأول، عقلية الفريق الذي يميل إلى التراخي أمام الفرق الأقل جودة في المجموعة. كما يجب تحسين تأثير تراوري الذي يبدو وكأنه يمارس رياضة أخرى مقارنة بمستوى الدوري؛ فلا يزال لاعب باليرمو السابق بعيدًا عن تقديم أداء يتناسب مع إمكاناته. وفي الوقت الحالي، يتأخر المهاجم الألماني أسانجي، المولود عام 2006، عن الجدول الزمني المحدد في البداية.