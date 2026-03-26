بعد أن قضى النصف الأول من الموسم بعيداً عن الأضواء، أصبح ماتيا ليبيرالي الآن محط اهتمام الجميع. هذا اللاعب الذي يلعب في مركز صانع الألعاب، من مواليد عام 2007، وترعرع في صفوف ميلان، غادر «الروسونيري» الصيف الماضي في صفقة انتقال نهائية للانضمام إلى كاتانزارو في دوري الدرجة الثانية: صفقة مجانية مقابل الحصول على 50٪ من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية. كانت الأشهر الأولى صعبة، حيث لم يشارك اللاعب المولود عام 2007 كثيرًا ولم يتمكن من إظهار أفضل ما لديه، ولكن بمجرد أن وجد بعض الاستمرارية، انطلق بسرعة محرزًا أهدافًا ومقدمًا تمريرات حاسمة ومساهمًا في مساعدة فريق أكويلاني على بلوغ التصفيات.
كيف تسير أمور ليبرالي في كاتانزارو: أهداف وتمريرات حاسمة في دوري الدرجة الثانية، تفاصيل الاتفاق مع ميلان
عدد الليبراليين المؤيدين لكاتانزارو
وبالمناسبة: كان المدرب هو الذي أصر بشدة على ضم ليبرالي، وهو طلب أيده أيضًا المدير الرياضي سيرو بوليتو الذي يقدّر كثيرًا مواهب الشاب. في 18 مباراة بالدوري، سجل لاعب ميلان السابق ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى حصوله على بطاقتين صفراوين، إلى جانب مشاركته في الدور الأول من كأس إيطاليا ضد ساسولو. بدأ ليبرالي يلعب بانتظام منذ منتصف ديسمبر الماضي تقريبًا، حيث شارك لبضع دقائق هنا وهناك، وفي أول مباراة له كأساسي ضد سودتيرول، قدم تمريرة حاسمة على الفور؛ وفي أول ثلاث مباريات لعبها منذ البداية، سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.
من كان يريد الليبراليين
في مرحلة أخرى من فترة الانتقالات، كان كل من ليتشي وأتالانتا وبارما قد أبدوا اهتماماً بليبرالي، لكن المفاوضات لم تتعمق أبداً، واتخذت الأندية خيارات أخرى. أما النادي الذي تقدم بعرض ملموس فكان إمبولي، الذي كان مستعداً للمراهنة على اللاعب لمنحه فرصة اللعب بانتظام في دوري الدرجة الثانية. لكن اللاعب ومحيطه اقتنعوا بمشروع كاتانزارو: فماتيا، كما ذكرنا، يحظى بإعجاب كبير من المدير الرياضي بوليتو، وبشكل خاص من ألبرتو أكويلاني، الذي وعده بدور رئيسي ويقوم الآن بالوفاء بالوعد الذي قطعه عليه قبل بضعة أشهر.