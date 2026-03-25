كيف تسير أمور ريتيغي في السعودية مع فريق القضية: سجل أهدافاً بقدر ما سجل جواو فيليكس، لكن الدوري متوقف الآن

بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإيطالي، حزم ماتيو ريتيغي أمتعته الصيف الماضي وودّع إيطاليا؛ وجهته: المملكة العربية السعودية. وقع المهاجم المولود عام 1999 عقدًا مع نادي القضية، الذي يلعب فيه أيضًا لاعب كالياري السابق نايثان نانديز والإسباني ناشو، الذي انتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد. ريتيغي هو المهاجم الأساسي في فريق بريندان رودجرز، حيث يشكل ثنائياً هجومياً مع المكسيكي جوليان كينويس في تشكيلة 3-5-2 التي يعتمدها المدرب الأيرلندي الشمالي الذي يتمتع بتاريخ طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من أنه أصبح على هامش كرة القدم الكبرى، إلا أن رينو غاتوسو، مدرب منتخب إيطاليا، يراقب ريتيغي عن كثب، وقد استدعاه للمشاركة في المباريات الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم المقبل.



