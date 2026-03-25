بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإيطالي، حزم ماتيو ريتيغي أمتعته الصيف الماضي وودّع إيطاليا؛ وجهته: المملكة العربية السعودية. وقع المهاجم المولود عام 1999 عقدًا مع نادي القضية، الذي يلعب فيه أيضًا لاعب كالياري السابق نايثان نانديز والإسباني ناشو، الذي انتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد. ريتيغي هو المهاجم الأساسي في فريق بريندان رودجرز، حيث يشكل ثنائياً هجومياً مع المكسيكي جوليان كينويس في تشكيلة 3-5-2 التي يعتمدها المدرب الأيرلندي الشمالي الذي يتمتع بتاريخ طويل في الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من أنه أصبح على هامش كرة القدم الكبرى، إلا أن رينو غاتوسو، مدرب منتخب إيطاليا، يراقب ريتيغي عن كثب، وقد استدعاه للمشاركة في المباريات الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم المقبل.
إحصائيات ريتيغي في المملكة العربية السعودية
يُعد ماتيو ريتيغي أحد أفضل المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل 15 هدفاً في 25 مباراة، وهو ضمن الخمسة الأوائل في قائمة أفضل الهدافين في الدوري العربي: وقد سجل نفس عدد الأهداف التي سجلها جواو فيليكس ويانيك كاراسكو وراميرو إنريكي؛ ويسبقه في الترتيب روجر مارتينيز (الرابع بـ 20 هدفاً)، وكريستيانو رونالدو (21)، وجوليان كينونيس (24)، وإيفان توني، المتصدر بـ 25 هدفاً. بعد الجولات الـ 26 الأولى، توقف الدوري قبل بضعة أسابيع بسبب الأوضاع في إيران؛ ومن المقرر أن يستأنف في 3 أبريل، لكن في غضون ذلك، تمكن ريتيغي من الحفاظ على لياقته والتركيز على المباريات القادمة للمنتخب الوطني.
إحصائيات ريتيغي مع المنتخب الوطني تحت قيادة غاتوسو
عقد مدته خمس سنوات ينتهي في يونيو 2030، ويحصل اللاعب السابق في أتالانتا واللاعب الحالي في السعودية على راتب ضخم يبلغ 20 مليون يورو في الموسم؛ وقد سمحت هذه الصفقة للنيروزوري بتحصيل 68 مليون يورو في الصيف. ريتيغي يسجل الأهداف في السعودية وكذلك مع المنتخب الإيطالي، حيث سجل المهاجم 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه في آخر ست مباريات من التصفيات: منذ وصول غاتوسو إلى المنتخب الوطني، هو اللاعب الأكثر تهديفاً. ترقبوا سوق الانتقالات، لأن اللاعب ارتبط في الأسابيع الأخيرة بنادي ميلان، الذي كان قد أجرى معه بعض الاتصالات غير الرسمية قبل انتقاله إلى السعودية.