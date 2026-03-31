كيف أصبحت أليسيا روسو واحدة من أخطر المهاجمات في أوروبا، مع عودة نجم أرسنال والمنتخب الإنجليزي إلى سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية

يوم الثلاثاء الماضي، سجلت المهاجمة هدفاً مذهلاً للغاية في مرمى تشيلسي. فقد سددت الكرة على الطاير، بعد أن أعدت لها لمسة أولى مثالية، مما منح أرسنال تقدماً حاسماً بنتيجة 3-1 قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج. وبعد أربعة أيام، كررت الإنجاز، وسجلت ثلاثية في الشوط الأول، حيث سحق "المدفعجيات" توتنهام بنتيجة 5-2 في ديربي شمال لندن.

كسرت التعادل بضربة رأس وأكملت ثلاثيتها بعد هدية من حارسة مرمى توتنهام ليز كوب، وربما كان الهدف الثاني هو الذي لخص بشكل أفضل المكانة التي تحتلها روسو حالياً. بعد انطلاقة في التوقيت المناسب خلف دفاع توتنهام، تجاوزت كوب ولم تنظر حتى لترى أين المرمى قبل أن تسدد الكرة بقوة متجاوزة توكو كوجا، مدافعة توتنهام التي كانت تغطي خط المرمى. كان هذا الهدف العاشر لروسو في آخر ثماني مباريات لها مع النادي والمنتخب.

في الموسم الماضي، سجلت روسو 19 هدفاً، وساعدت أرسنال على الفوز بدوري أبطال أوروبا وإنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا، لتحتل المركز الثالث في تصويت جائزة الكرة الذهبية. وقد تجاوزت هذا الرصيد هذا الموسم، حيث سجلت 23 هدفاً في موسم شهد تكيف نجمة إنجلترا وتحسنها بطرق جديدة، للحفاظ على مسيرة أرسنال للدفاع عن لقبها الأوروبي قوية، وفرصها في الفوز بالكرة الذهبية 2026 قوية.