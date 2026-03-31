Alessia Russo Arsenal
Ameé Ruszkai

كيف أصبحت أليسيا روسو واحدة من أخطر المهاجمات في أوروبا، مع عودة نجم أرسنال والمنتخب الإنجليزي إلى سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية

أليسيا روسو
لقد سيطر الحديث عن قدرات أليسيا روسو التهديفية على النقاشات الدائرة حول اللاعبة الدولية الإنجليزية طوال معظم مسيرتها الاحترافية حتى الآن. وقد ازداد هذا الحديث بروزًا بشكل خاص منذ انتقالها من مانشستر يونايتد إلى أرسنال قبل ثلاث سنوات، حيث تزايدت الأضواء المسلطة عليها بسبب هذا الانتقال، فضلاً عن حقيقة أنها أصبحت المهاجمة الأساسية في منتخب «الليونيس». لكن خلال الأسبوع الماضي على وجه الخصوص، أظهرت روسو الخطوات الرائعة التي قطعتها لتجعل هذا الحديث شيئًا من الماضي.

يوم الثلاثاء الماضي، سجلت المهاجمة هدفاً مذهلاً للغاية في مرمى تشيلسي. فقد سددت الكرة على الطاير، بعد أن أعدت لها لمسة أولى مثالية، مما منح أرسنال تقدماً حاسماً بنتيجة 3-1 قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج. وبعد أربعة أيام، كررت الإنجاز، وسجلت ثلاثية في الشوط الأول، حيث سحق "المدفعجيات" توتنهام بنتيجة 5-2 في ديربي شمال لندن.

كسرت التعادل بضربة رأس وأكملت ثلاثيتها بعد هدية من حارسة مرمى توتنهام ليز كوب، وربما كان الهدف الثاني هو الذي لخص بشكل أفضل المكانة التي تحتلها روسو حالياً. بعد انطلاقة في التوقيت المناسب خلف دفاع توتنهام، تجاوزت كوب ولم تنظر حتى لترى أين المرمى قبل أن تسدد الكرة بقوة متجاوزة توكو كوجا، مدافعة توتنهام التي كانت تغطي خط المرمى. كان هذا الهدف العاشر لروسو في آخر ثماني مباريات لها مع النادي والمنتخب.

في الموسم الماضي، سجلت روسو 19 هدفاً، وساعدت أرسنال على الفوز بدوري أبطال أوروبا وإنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا، لتحتل المركز الثالث في تصويت جائزة الكرة الذهبية. وقد تجاوزت هذا الرصيد هذا الموسم، حيث سجلت 23 هدفاً في موسم شهد تكيف نجمة إنجلترا وتحسنها بطرق جديدة، للحفاظ على مسيرة أرسنال للدفاع عن لقبها الأوروبي قوية، وفرصها في الفوز بالكرة الذهبية 2026 قوية.

    أسئلة يجب الإجابة عليها

    وكان أرسنال قد تعاقد مع روسو في صفقة انتقال مجانية في عهد المدرب السابق جوناس إيديفال، الذي كان قد حاول بالفعل انتزاعها من مانشستر يونايتد قبل ستة أشهر مقابل مبلغ كان سيشكل رقماً قياسياً عالمياً في ذلك الوقت. ومن المفهوم، نظراً لأن ذلك كان في منتصف موسم 2022-23، أن مانشستر يونايتد لم يقبل العرض البالغ 500 ألف جنيه إسترليني (620 ألف دولار) من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، لكن قيام الغانرز بهذه المحاولة كان دليلاً واضحاً على تقييم إيديفال للاعبة.

    لكن عندما وصلت روسو إلى شمال لندن، كان إيديفال يتلقى أسئلة بشكل منتظم حول قدرتها على تسجيل الأهداف. كانت اللاعبة الدولية الإنجليزية ممتازة بشكل واضح في العديد من الجوانب؛ فطريقتها في الاحتفاظ بالكرة تعد من بين الأفضل في العالم، في حين أن قدرتها على التراجع إلى العمق أو الانطلاق إلى الأطراف للمشاركة في بناء الهجمات، ولعب دور رئيسي في ذلك، كانت واضحة على الفور. لكن عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، لم تبدُ روسو دائمًا لاعبة موهوبة بالفطرة، لأسباب ليس أقلها أنها لم تكن تحتل دائمًا المواقع التي يشغلها المهاجم المركزي النموذجي.

    قال إيديفال قبل انطلاق موسم 2024-25: "قلت في وقت مبكر إن قدرتها على إنهاء الهجمات هي الأفضل التي عملت معها على الإطلاق". "الأمر المهم بالنسبة لأليسيا هو التطور واللعب والمواقع التي تجد نفسها فيها بشكل متزايد لتسجيل الأهداف. أعتقد أنه كمهاجمة، يجب أن يكون هذا هدفك طوال الوقت، أن تكوني في المواقع الصحيحة، لأنك إذا كنت كذلك، فإن الأهداف ستأتي كنتيجة لذلك. إذا حصلت على فرص كافية لتسجيل الأهداف، فمن المؤكد أن الأهداف ستأتي".

    تحسينات ملحوظة

    عمل كل من منتخب إنجلترا ونادي أرسنال على وضع روسو في مواقع التسجيل بشكل أكثر انتظامًا. ونتيجة لذلك، تحسنت إحصاءاتها الأساسية، وكما توقع إيديفال، ارتفع عدد أهدافها مع مرور الوقت. بعد تسجيلها 16 هدفًا في جميع مسابقات الأندية في موسم 2023-24، سجلت روسو 20 هدفًا العام الماضي، وتبلغ حصيلتها حاليًا 19 هدفًا هذا الموسم، وهي في طريقها لتحسين رصيدها للموسم الخامس على التوالي إذا أخذنا في الاعتبار فترة لعبها مع مانشستر يونايتد.

    وبينما كان إيديفال مصراً على أن إنهاءها للفرص كان دائماً رائعاً، هناك تحسن واضح في ذلك أيضاً. ربما يعود بعض ذلك إلى رباطة جأش روسو أمام المرمى، والتي استفادت من الانتظام الذي تجد نفسها فيه في تلك المواقف، لكن كان من الصعب مشاهدة إنهاء روسو الرائع ضد تشيلسي الأسبوع الماضي دون التفكير في أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب أيضاً، حتى لو لم يكن المجال الرئيسي الذي كان بحاجة إلى معالجة.

    قالت رينيه سليجرز، المدربة الحالية لأرسنال ومساعدة إيديفال خلال فترة عمله، في نهاية الأسبوع: "إنها واحدة من أفضل اللاعبات في التسجيل اللواتي رأيتهن".

    "أعتقد أن ما تراه الآن في المباريات هو أنه عندما تصل إلى المساحات الصحيحة في التوقيت المناسب، فإنها تكون واثقة جدًا مما تفعله، وأعتقد أن هذا هو ما نقلها إلى مستوى آخر"، قالت سليجرز قبل بضعة أيام، بعد الفوز على تشيلسي. "كانت بالفعل في أعلى مستوى، تقريبًا، لكنها تفوز بهذه الفوارق الصغيرة في الوقت الحالي".

    التكيف والازدهار

    والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن روسو تمكنت من إظهار كل ذلك حتى عندما لعبت في مركز رقم 10. وهذا هو المركز الذي بدأت فيه المباراة عندما استضاف أرسنال فريق تشيلسي الأسبوع الماضي، وكذلك عندما فازوا على وست هام نهاية الأسبوع الماضي. وقد سجلت هدفاً في كلتا المباراتين.

    "ربما كان هذا الأمر صعبًا عليّ قليلاً في البداية"، اعترفت روسو يوم السبت، في حديثها مع قناة سكاي سبورتس بعد الفوز على توتنهام. "أعتقد أنني الآن أفهم تفاصيل مركز رقم 10 بشكل أفضل، وأجد الأمر أسهل قليلاً. عندما تكون الكرة في حوزتي، أحب كلا المركزين، لأنهما يقدمان جوانب مختلفة من لعبتي".

    لطالما بدا ذلك وكأنه مأزق محتمل مع روسو. إذا ضغطت عليها لتكون رقم 9 أكثر تقليدية، أي أن تكون ثعلبة دائمة في منطقة الجزاء، وثنيتها عن الانطلاق إلى الأطراف أو التراجع إلى العمق لخلق الفرص للآخرين، فهل تفقد بعضًا مما يجعلها رائعة؟ لكن سليجرز قد يكون على صواب عندما يتعلق الأمر بالسماح لجميع جوانب لعب روسو بالتألق.

    الثنائي القاتل

    ولا يرجع ذلك فقط إلى أن سليجرز تضع روسو أحيانًا في مركز رقم 10، بل أيضًا لأنها تضمها إلى التشكيلة الأساسية جنبًا إلى جنب مع ستينا بلاكستينيوس بشكل أكثر انتظامًا. كانت هذه تكتيكًا جربته إيديفال من حين لآخر، لكنها لم تعتمده إلا في حالات نادرة. أما سليجرز، فقد لجأت إليه بشكل متكرر، لا سيما في الآونة الأخيرة، وشهدت ازدهار الشراكة بين اللاعبتين.

    وهذا يسمح لروسو باللعب في مناطق أعمق دون أن يحرم أرسنال من وجود مستمر في منطقة الجزاء، مع خلق جو من عدم القدرة على التنبؤ بهجوم الغانرز. وذلك لأن بلاكستينيوس أظهرت قوتها في شغل مراكز أخرى أيضًا، مما يسمح لروسو بالاندفاع إلى المساحات المخصصة للاعب رقم 9، وأحيانًا تفاجئ الخصم.

    الصورة الأكبر

    روسو ليست المهاجمة الهدافة التي تتمتع بها خديجة شو من مانشستر سيتي، على سبيل المثال، أو إيوا باجور من برشلونة. ففي الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، لم تسجل أي لاعبة أهدافاً أكثر من شو هذا الموسم، بينما تحتل باجور المرتبة الثالثة في هذا الترتيب. وتقع كلوديا بينا، مهاجمة برشلونة الأكثر تنوعاً، بين هاتين المهاجمتين التقليديتين في القائمة.

    لكن روسو تواصل التحسن في هذا المجال مع الحفاظ على تألقها في جميع جوانب اللعبة، مما يتيح لفريقها تحقيق النجاح أيضًا. هذا هو الأهم في كرة القدم، في نهاية المطاف، كما أنه يلعب دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بجائزة مثل الكرة الذهبية.

    لم تقتصر مساهمات روسو مع أرسنال وإنجلترا الموسم الماضي على أهدافها، أو حتى تمريراتها الحاسمة. ما قامت به خارج منطقة الاستحواذ، أو بعيدًا عن الكرة عندما كانت فريقها يستحوذ عليها، كان أيضًا حيويًا وساعد الغانرز على الفوز بدوري أبطال أوروبا بينما فازت الليونيس ببطولة أوروبا 2025، وهما إنجازان لعب كل منهما دورًا في صعود روسو في تصنيفات جائزة الكرة الذهبية.

    كل فريق يتطلب أشياء مختلفة من مهاجمته، وبالنسبة لكل من أرسنال وإنجلترا، فإن اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً تفي بجميع المتطلبات.

    تبرير ترشيحها لجائزة الكرة الذهبية

    تبدو المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 مثيرة للاهتمام. فقد فازت أيتانا بونماتي بالجائزة في المواسم الثلاثة الماضية، لكنها ستتخلى عن لقبها هذه المرة، حيث غابت للأسف عن معظم الموسم بسبب الإصابة. على الرغم من ذلك، كان أداء برشلونة متميزًا ويبدو أنه المرشح الأوفر حظًا للفوز بدوري أبطال أوروبا، لذا فإن بينا وباجور وأليكسيا بوتياس سيكونن المرشحات الأوفر حظًا للفوز بالجائزة في عام 2026، مع وجود منافسات أخريات يعتمد الأمر عليهن في مواجهة التحدي المتمثل في منافسة الكتالونيات على اللقب الكبير.

    هذا ما فعلته روسو وأرسنال العام الماضي، حيث فازوا على برشلونة في النهائي ليحدثوا مفاجأة حقيقية. لم يكن ذلك الانتصار حافزًا للتنافس على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات كما توقع الكثيرون هذا الموسم، ولكن ما لم يحدث انهيار في ستامفورد بريدج يوم الأربعاء، فإن الغانرز لا يزالون على المسار الصحيح للدفاع عن لقبهم الأوروبي.

    وطالما ظل الوضع على ما هو عليه، فمن المرجح أن تجد روسو نفسها في الصدارة مرة أخرى عندما يحين موعد حفل جائزة الكرة الذهبية، حيث تبرهن تحسيناتها المستمرة وأدائها الثابت على أنها تستحق ذلك.

