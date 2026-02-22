كيف أدت مغامرة باريس سان جيرمان المحيرة بانتقال جانلويجي دوناروما إلى إعداد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لموسم من الأداء الضعيف

وبطبيعة الحال، كان هناك الكثير من الثناء. حصل أوسمان ديمبيلي على نصيب الأسد بعد أن سجل 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، مما أكسبه في النهاية جائزة الكرة الذهبية الأولى له، بينما برز ديزير دوي كأحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم، وحصل خفيتشا كفاراتشيليا على لقب أفضل لاعب تم التعاقد معه في منتصف الموسم، ليكمل هجوم باريس سان جيرمان المليء بالنجوم بعد انضمامه من نابولي.

في مكان آخر، كان صعود فيتينا من لاعب فاشل في ولفرهامبتون إلى سيد التمريرات الذي لا يضاهى قصة فريدة حقًا، وحظي الظهير المتألق نونو مينديز بإعجاب واسع النطاق لإيقافه كل جناح من النخبة واجهه. ومع ذلك، في حين أن كل هؤلاء اللاعبين استحقوا أن يتألقوا في الأضواء، لم يحصل رجل واحد على التقدير الذي يستحقه.

لولا جانلويجي دوناروما كخط دفاع أخير، لما كان باريس سان جيرمان قد حصل على أول ثلاثية له. في دوري أبطال أوروبا وحده، تصدى لركلتين جزاء من ليفربول في مباراة دراماتيكية في دور الـ16، وقام بـ15 تصديًا إجمالاً لإحباط أستون فيلا وأرسنال في مباريات باريس سان جيرمان في ربع النهائي ونصف النهائي.

كان حارس مرمى إيطاليا سيحظى بالتأكيد بمكانة لا تضاهى في أي نادٍ كبير آخر بعد هذا الموسم المثير للإعجاب. لكن بشكل لا يصدق، جعل باريس سان جيرمان بيعه إحدى أولوياته القصوى خلال الصيف، واتفق في النهاية على صفقة بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار) مع مانشستر سيتي.

وبالانتقال إلى الوقت الحاضر، لا مبالغة في وصف هذا القرار بأنه خطأ فادح، حيث لم يعد باريس سان جيرمان يثير الرعب في قلوب خصومه على الساحة الأوروبية أو حتى المحلية.