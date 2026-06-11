"مارسنا الجنس 8 مرات أسبوعيًا".. كيفين برنس بواتينج يلوم زوجته و"غرفة النوم" على تراجع مسيرته الكروية

اللاعب أشار خلال تصريحاته:"وسائل الإعلام كانت تنشر العديد من الأنباء حول معاناتي من إصابات متكررة وعدم اعتنائي بنفسي، وهذا صحيح، لم أهتم بلياقتي بتلك الفترة، ليس بسبب الكحول أو السهر والذهاب للحفلات كما يعتقد البعض".
وأضاف:"علاقتي مع ميليسا ساتا كانت مجنونة جدًا، اعتدنا على ممارسة الجنس من 7 إلى 8 مرات في الأسبوع، ولم أمنح جسمي الوقت الكافي للحصول على راحة".
وتابع:"تأثرت في ساقي كثيرًا بسبب هذا الأمر وفقدت قوتي، جماهير ميلان كانت تنتظر مني مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، ولكني وضعت كرة القدم والمال وكل شيء جانبًا بسبب الوقت الذي كنت أقضيه في غرفة النوم".