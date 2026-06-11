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علي سمير

"مارسنا الجنس 8 مرات أسبوعيًا".. كيفين برنس بواتينج يلوم زوجته و"غرفة النوم" على تراجع مسيرته الكروية

ميلان
برشلونة
ساسولو
آينتراخت فرانكفورت
فيورنتينا
غانا
توتنهام هوتسبير
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
كيفن برينس بواتينج

اللاعب الغاني المعتزل فقد القوة في ساقيه

كشف كيفين برنس بواتينج لاعب ميلان وبرشلونة السابق، عن كواليس غريبة تخص حياته الشخصية ومغامرته العاطفية مع المذيعة ميليسا ساتا.

بواتينج ارتبط بميليسا خلال فترته كلاعب، ورزق منها بطفلهما مادوكس في عام 2014، وتزوجها بعدها بسنتين، قبل الانفصال عنها في 2020.


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    كواليس مثيرة

    بواتينج تحدث إلى صحيفة "Il Messaggero" عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته مع ميليسا، معترفًا بمواجهة مشاكل على الجانب الرياضي خلال فترة معيشتهما معًا في منزل واحد.

    وقال بواتينج إن الارتباط بامرأة جميلة ومشهورة مثل ميليسا، جعله ينسى أنه لاعب كرة قدم محترف لديه التزامات تجاه ناديه، مشيرًا إلى أن علاقتهما الحميمية كانت صاخبة للغاية.

    وأوضح النجم الغاني المعتزل، أنه اعتاد على ممارسة الجنس مع زوجته السابقة بشكل يومي، مما أثر كثيرًا على مستواه بالفرق التي لعب لها.

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    ماذا قال بواتينج؟

    اللاعب أشار خلال تصريحاته:"وسائل الإعلام كانت تنشر العديد من الأنباء حول معاناتي من إصابات متكررة وعدم اعتنائي بنفسي، وهذا صحيح، لم أهتم بلياقتي بتلك الفترة، ليس بسبب الكحول أو السهر والذهاب للحفلات كما يعتقد البعض".

    وأضاف:"علاقتي مع ميليسا ساتا كانت مجنونة جدًا، اعتدنا على ممارسة الجنس من 7 إلى 8 مرات في الأسبوع، ولم أمنح جسمي الوقت الكافي للحصول على راحة".

    وتابع:"تأثرت في ساقي كثيرًا بسبب هذا الأمر وفقدت قوتي، جماهير ميلان كانت تنتظر مني مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، ولكني وضعت كرة القدم والمال وكل شيء جانبًا بسبب الوقت الذي كنت أقضيه في غرفة النوم".


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    ليست المرة الأولى

    الغريب في الأمر، أن ميليسا تعرضت لنفس الاتهام عند ارتباطها بنجم التنس الإيطالي ماتيو بيريتيني، حيث هاجمها الجمهور كثيرًا بسبب انخفاض مستوى اللاعب ومعاناته من إصابات متكررة.

    الجماهير كانت تلوم مقدمة البرامج الإيطالية على كل إصابة يتعرض لها بيريتيني، رغم أن هذه المشكلة لازمته حتى بعد انفصالهما.


  • ماذا يفعل بواتينج الآن؟

    صاحب الـ39 سنة الذي خاض مسيرة حافلة مع توتنهام وبورتسموث وميلان وساسوولو وبرشلونة وفيورنتينا وآينتراخت فرانكفورت وعدة أندية أخرى، تزوج في 2022 من المؤثرة المعروفة فالنتينا فراديجرادا، ولكنه انفصل عنها بعدها بعام واحد فقط.

    وأما ميليسا ساتا، فهي تعيش قصة حب جديدة مع كارلو بيريتا، الذي ينتمي لواحدة من أغنى العائلات في إيطاليا، وكشفت مؤخرًا عن تحمسها للإنجاب منه.