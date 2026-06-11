"مارسنا الجنس 8 مرات أسبوعيًا".. كيفين برنس بواتينج يلوم زوجته و"غرفة النوم" على تراجع مسيرته الكروية

بواتينج تحدث إلى صحيفة "Il Messaggero" عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته مع ميليسا، معترفًا بمواجهة مشاكل على الجانب الرياضي خلال فترة معيشتهما معًا في منزل واحد.

وقال بواتينج إن الارتباط بامرأة جميلة ومشهورة مثل ميليسا، جعله ينسى أنه لاعب كرة قدم محترف لديه التزامات تجاه ناديه، مشيرًا إلى أن علاقتهما الحميمية كانت صاخبة للغاية.

وأوضح النجم الغاني المعتزل، أنه اعتاد على ممارسة الجنس مع زوجته السابقة بشكل يومي، مما أثر كثيرًا على مستواه بالفرق التي لعب لها.