"لا يُقارن بمستواي" .. تعليق قاسٍ من دي بروينه على وصف إنزو فيرنانديز بـ"خليفته في مانشستر سيتي"!

وقدم دي بروينه، تقييمًا لاذعًا - إلى حد ما - بشأن إنزو فيرنانديز، عقب انتقال لاعب الوسط المثير للانتباه إلى ملعب الاتحاد. وفي حين سارع المشجعون إلى وصف لاعب تشيلسي السابق بأنه وريث عرش دي بروينه، طالب البلجيكي المخضرم بتوخي الحذر، مشيرًا إلى أن المقارنات هذه سابقة لأوانها، وربما غير مستحقة في هذه المرحلة من مسيرة اللاعب الشاب.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيوزبلاد»، تطرق دي بروينه إلى الحديث المتزايد حول من سيحلّ محله. قائلًا "مشجعو مانشستر سيتي يصفون فرنانديز بأنه خليفتي؟ بصراحة، أعتقد أن هذه مبالغة بعض الشيء".

وتابع: "إنزو لاعب جيد، وأنا لا أقول عكس ذلك. لديه الموهبة والإمكانيات، ويمكنه أن يصبح لاعب وسط مهمًا جدًا. لكن إذا أردنا أن نكون صادقين تمامًا، فلا أعتقد أنه يقترب بأي شكل من المستوى الذي كنت ألعب به في مانشستر سيتي".