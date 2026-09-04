أثار أسطورة مانشستر سيتي، كيفن دي بروينه، جدلاً واسعًا بتساؤله عما إذا كان اللاعب الجديد إنزو فرنانديز، قادرًا حقًا على سد الفراغ الذي تركه في ملعب الاتحاد. ولم يتردد نجم نابولي الحالي في تقييم انضمام اللاعب الأرجنتيني، مشيراً إلى أن الضجة المحيطة بقيمة الصفقة الضخمة تطغى على حقيقة قدرات اللاعب الحالية.
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"لا يُقارن بمستواي" .. تعليق قاسٍ من دي بروينه على وصف إنزو فيرنانديز بـ"خليفته في مانشستر سيتي"!
دي بروينه يرد على "خليفته في السيتي"
وقدم دي بروينه، تقييمًا لاذعًا - إلى حد ما - بشأن إنزو فيرنانديز، عقب انتقال لاعب الوسط المثير للانتباه إلى ملعب الاتحاد. وفي حين سارع المشجعون إلى وصف لاعب تشيلسي السابق بأنه وريث عرش دي بروينه، طالب البلجيكي المخضرم بتوخي الحذر، مشيرًا إلى أن المقارنات هذه سابقة لأوانها، وربما غير مستحقة في هذه المرحلة من مسيرة اللاعب الشاب.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيوزبلاد»، تطرق دي بروينه إلى الحديث المتزايد حول من سيحلّ محله. قائلًا "مشجعو مانشستر سيتي يصفون فرنانديز بأنه خليفتي؟ بصراحة، أعتقد أن هذه مبالغة بعض الشيء".
وتابع: "إنزو لاعب جيد، وأنا لا أقول عكس ذلك. لديه الموهبة والإمكانيات، ويمكنه أن يصبح لاعب وسط مهمًا جدًا. لكن إذا أردنا أن نكون صادقين تمامًا، فلا أعتقد أنه يقترب بأي شكل من المستوى الذي كنت ألعب به في مانشستر سيتي".
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فيرنانديز يرتدي الرقم الأيقوني 17
وأصبح انتقال فرنانديز إلى معقل الاتحاد، رسميًا، من الناحية المرئية من خلال اختياره لرقم القميص؛ فقد اختار اللاعب الأرجنتيني القميص رقم 17، الذي أصبح مرادفًا لعبقرية دي بروينه الإبداعية خلال العقد الحافل بالألقاب الذي قضاه في مانشستر.
ورغم الأهمية التاريخية لهذا الرقم في النادي، أوضح فرنانديز أن اختياره يعود إلى تاريخه الشخصي وليس محاولة مباشرة لتقليد إرث سلفه.
وأوضح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أنه اختار القميص رقم 17، بسبب ارتباطه بأيامه الأولى مع المنتخب الوطني. وقال خلال حفل تقديمه: «إنه رقم أحبه؛ فهو يجسد شخصيتي. كان هذا رقمي الأول في المنتخب الوطني، لذا أنا سعيد جدًّا باختيار هذا الرقم".
السعر مقابل المكانة العالمية
كان الحجم المالي للصفقة أحد أبرز المواضيع التي شغلت الرأي العام خلال فترة الميركاتو الصيفي؛ حيث عادل نادي مانشستر سيتي الرقم القياسي البريطاني لضمان خدمات الفائز بكأس العالم، لكن دي بروينه يعتقد أن التقييم المالي المرتفع لا يعني تلقائيًا أداءً متميزًا على أرض الملعب.
وفي خضم حديثه بشأن هذه الضجة الإعلامية، قال النجم البلجيكي: "أحيانًا أشعر أن الناس قد بالغوا في تقديره بسبب سعره وما حققه مع الأرجنتين. فمبلغ 125 مليون جنيه إسترليني لا يجعلك تلقائيًا لاعب وسط من الطراز العالم،. لا يزال أمامه الكثير ليثبته. إذا أراد أن يكون خليفتي، فعليه أن يثبت ذلك على أرض الملعب أولاً. أن يأخذ قميصي رقم 17 أمرٌ... أما أن يحل محل كيفن دي بروينه فهذا أمرٌ مختلف تمامًا".
- Getty/GOAL
التحدي الذي يواجه الأرجنتيني
بقطع النظر عن الشكوك التي أبداها الرجل الذي سيحل محله، يركز فرنانديز على المهمة الموكلة إليه وعلى فرصة العمل تحت قيادة إنزو ماريسكا مرة أخرى.
وقال فرنانديز عند وصوله إلى النادي: "كل لاعب يرغب في أن يكون جزءًا من نادٍ مثل هذا، لأن الجميع يعلم مدى جودة إدارة مانشستر سيتي. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من وجودي هنا، وأنا مستعد لمواجهة التحدي المتمثل في مساعدة مانشستر سيتي على مواصلة الفوز بالبطولات. هذا نادٍ صُمم لتحقيق النجاح".
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