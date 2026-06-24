كيروش : حكام الفيديو ذهبوا لتناول القهوة أمام إنجلترا و"ألفاظ بذيئة" أشعلت خلافي مع بيلينجهام

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، سخر كيروش، الذي بدا عليه الإحباط بوضوح، قائلاً: «لست متأكداً من أن نظام تقنية الفيديو لا يزال يعمل في كأس العالم. ألا يزال لدينا نظام VAR؟ هل هو يعمل؟ لدي بعض الشكوك حول ذلك لأنهم أغفلوا ركلة جزاء أخرى كان يجب أن يمنحوها لغانا، وهي لقط واضحة ضد إنجلترا.

«لقد أتيحت لنا فرص كثيرة لدرجة أن الإنجليز محظوظون. إنهم محظوظون جدًا. ومرة أخرى، ذهب نظام VAR لتناول القهوة. هذا أمر طبيعي، فأنا أيضًا أود أن أتناول قهوتي من حين لآخر، لكنها كانت ركلة جزاء واضحة، وبطاقة حمراء. هل لديكم أي شكوك في ذلك؟ هل أنتم الذين شاهدتم المباراة لديكم أي شكوك في الأمر أم أنني الوحيد الذي كان حاضرًا في المباراة؟

"أعتذر عن سخريتي، لكن إذا قلت هذا النوع من الكلام بجدية فسوف يعاقبونني، لذا آمل أن تفهموا أنني أمزح."