كونسيساو أم باركولا؟.. ليفربول يتحرك أخيرًا لضم "خليفة" محمد صلاح

في الواقع، لطالما كان حلم ليفربول في سوق الانتقالات هو محاولة خطف برادلي باركولا من باريس سان جيرمان. وكما أكدت صحيفة "ليكيب"، أبلغ المهاجم الفرنسي ناديه الباريسي اليوم بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين، مما يفتح الباب بشكل مدوٍ أمام سيناريو رحيله خلال نافذة الانتقالات الحالية. بالطبع، ستكون التكلفة المالية لنجم ليون السابق أعلى بكثير مقارنة بكونسيساو، لكنه يحظى بإعجاب أكبر داخل أروقة النادي الإنجليزي.