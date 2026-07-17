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Yamal-KonateGetty/GOAL
علي رفعت

كوناتي يتوعد يامال بالانتقام.. "لم يكن في أفضل أحواله ودعونا نرى من سيفوز في المباراة القادمة"

فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
فرنسا ضد إنجلترا
إنجلترا
إبراهيما كوناتي
لامين يامال

المدافع الفرنسي يعترف بمرارة الهزيمة أمام الماتادور الإسباني ويؤكد أن الاستفزازات تمنحهم القوة للعودة مستقبلاً.

يبدو أن الخروج المرير للمنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم لعام 2026 على يد نظيره الإسباني لا يزال يلقي بظلاله القوية على أروقة معسكر الديوك، حيث شن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي هجومًا مضادًا ردًا على الاستفزازات السخرية التي أطلقها النجم الإسباني الشاب لامين يامال عقب اللقاء.

وتوعد كوناتي بالانتقام الرياضي مستقبلاً في مؤتمر صحفي ساخن عقد في مدينة ميامي الأمريكية قبيل مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع المقررة مساء السبت أمام منتخب إنجلترا، معترفًا بصعوبة تجرع الخسارة وتوالي الهزائم أمام الجيل الحالي للماتادور.


  • كوناتي يتوعد يامال ويرفض الاعتراف بالانكسار النفسي

    أبدى مدافع المنتخب الفرنسي استياءه من الاحتفالات الاستفزازية التي قادها جناح برشلونة الشاب عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي ردد فيها عبارات فرنسية ساخرة عقب الفوز بهدفين نظيفين.

    وقال كوناتي: "كنا متحمسين للغاية ولكننا لم نتمكن من تحقيق هدفنا، وإسبانيا كانت ببساطة الطرف الأفضل في اللقاء، ولكن هل تمكنوا من الدخول إلى رؤوسنا وهز ثقتنا؟ لا، لم يفعلوا ذلك، ونحن نتجاهل كل ما يقولونه، وعلاوة على ذلك، فإن لاعبًا واحدًا فقط هو من تحدث، لم يكن هناك الكثير، بل لاعب واحد فقط".

    وأضاف عن تأثير تلك الكلمات الاستفزازية على دوافع الجيل الحالي للديوك: "هذا الأمر يمثل وقودًا لنا، وشيئًا يمنحنا القوة للأداء بشكل أفضل في المرات المقبلة، وليست هذه هي نهاية مسيرتنا المهنية، وسيتعين علينا إعادة التجمع والنهوض مجددًا، وسنلتقي مرة أخرى، وعندها سنرى من سيفوز".


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  • اعتراف بتفوق الماتادور وتراجع مخيف أمام عقبة إسبانيا


    أصر الصحفيون خلال المؤتمر على مواجهة المدافع الفرنسي بحقيقة السقوط المتتالي لفريقه أمام إسبانيا بواقع ثلاث هزائم متتالية شملت نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024، ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، وصولاً للمونديال الحالي.

    وعن مقارنة تلك الهزائم المتتالية والظروف الفنية لكل لقاء قال كوناتي: "في المباراة الأولى ببطولة أوروبا، كانت إسبانيا متفوقة علينا، ولكن كان لدينا ما نفعله في ذلك اللقاء، أما في دوري الأمم الأوروبية فقد كان هناك سياق مختلف تمامًا، حيث امتلكنا فريقًا يضم لاعبين جدداً يفتقرون للانسجام، وتلك النسخة من إسبانيا كانت أفضل بكثير من التي واجهناها هذا الأسبوع، إذ كان يامال ونيكو ويليامز في كامل جاهزيتهما البدنية بنسبة مئة بالمئة".

    وأضاف عن الأداء الفني في موقعة نصف النهائي الأخيرة: "هذا الأسبوع لعبنا بشكل سيئ أمامهم، أنا لا أنكر ذلك، لكن يامال لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، وبالأمس فقط رأيت أنه لم يتدرب، ومع ذلك فهم يزدادون قوة وصلابة بمرور الوقت داخل البطولة".


  • القتال على الميدالية البرونزية بعد غياب دام أربعين عامًا


    حاول المدافع الفرنسي توجيه تركيزه نحو الموقعة الترتيبية المقبلة أمام الأسود الثلاثة بملعب ميامي، سعياً لإنهاء المسيرة المونديالية فوق منصة التتويج.

    وعن دوافع اللاعبين لخوض مباراة تحديد المركز الثالث قال كوناتي: "بالتأكيد لم يكن هذا هو هدفنا الرئيسي من المشاركة، ولكننا حفزنا أنفسنا ودعمنا بعضنا البعض، ولدينا واجب وطني كفرنسيين وكلاعبين في صفوف المنتخب، وهناك الكثير من اللاعبين يودون التواجد في هذا اللقاء، ولن أقول إن الأمر سهل، فمن الصعب بالطبع أن تقاتل في كل مباراة لتصل للنهائي ثم تخسر في الأمتار الأخيرة".

    وأضاف عن تصريحات المدرب ديدييه ديشان بشأن رغبة اللاعبين في خوض اللقاء: "المدرب قال إن لا أحد يرغب في لعب هذه المباراة، وكان يقصد بالطبع أنه مع طموحاتنا الكبيرة كنا نريد التواجد في النهائي الكبير، لكننا نمثل فرنسا، وهو حلم لكثير من الناس أن يرتدوا هذا القميص ويرددوا النشيد الوطني، لذلك نعم، لدينا واجب وسنحترمه حتى النهاية، وهذا ما سيساعد المجموعة".

    وعن كيفية استيعاب الفريق لصدمة الخروج المونديالي قال: "من الصعب جداً هضم هذه الهزيمة، وهو أمر نفكر فيه طوال الوقت منذ تلك الليلة، والآن، هل لدي تفسيرات واضحة؟ نعم ولا، وعلينا الدخول في تفاصيل أكثر دقة بشأن هذا الأمر، والشخص الأفضل الذي يجب توجيه هذه الأسئلة إليه هو المدرب وليس أنا، ومن المؤلم حقاً أن تأتي لبطولتي كأس عالم، لتخسر الأولى في النهائي والأخرى في نصف النهائي، وهذه الهزيمة ليست صعبة القبول مقارنة بالنهائي الفائت بالطبع، لكن من القسوة ألا نتمكن من فعل أي شيء ضد إسبانيا".


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