كومو وروما | صراع خليفة ميسي بين "الماضي" ديبالا و"المستقبل" نيكو باز .. وظهور سار لمفاجأة زيدان

رفعت قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي شعار ملاحقة المتصدر إنتر، فبعد فوز الأخير على بارما بثلاثية السبت وتصريحات مدربه كريستيان كيفو عن هوية الفريق الذي سينافسه على اللقب هذا الموسم وتصديره الضغط أن لماذا لا نقول من سيطارد روما أو كومو أو بقية الكبار، أصبحت مباراة كومو ضد روما تحت عنوان البحث عن منافس النيراتزوري.

المفارقة، أن الدوري الذي تغنى به الجميع هذا الموسم بسبب الطابع الهجومي المميز قدم مباراة أخرى بنفس النهج ولكن انتهت على وقع التعادل السلبي، وهو الأول هذا الموسم بالسيري آ.

الفريقان تسلحا بالنجوم الغائبين عن المنتخبات والمستفيدين من التوقف، أو هؤلاء من جابوا العالم في الأسابيع الثلاثة الماضية لتمثيل بلادهم، ولكن القمة رفعت شعار مواجهة باولو ديبالا ضد نيكو باز، ثنائي ارتبط دائمًا بالأسطورة ليونيل ميسي، بين خليفته في السنوات الماضية الذي لم يفلح في شغل تلك المكانة وغاب في السنين الأخيرة عن المنتخب الأرجنتيني، والآخر الذي يُحضر حاليًا ليكون خليفة "ليو" عقب إعلان الأخير اعتزاله الدولي.



