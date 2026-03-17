كومو، هل يودع فابريغاس الفريق؟ من قد يحل محله. وسيكون سيسك هو من يختاره

من الذي يمكن أن يتم اختياره إذا ما تحقق هذا الوداع بعد بضعة أشهر؟ أولاً وقبل كل شيء، يجب تحديد الملامحالعامة للخلف المحتمل. نحتاج إلى مدرب صاعد، ربما شاب، وربما أجنبي. نحتاج، قبل كل شيء، إلى شخصية تتوافق مع سلفه، مدرب "لعبي"، مدرب يعرف كيف يضفي طابعاً هجومياً على لعب فريقه ويبرز العديد من اللاعبين المتميزين الذين وصلوا على مر السنين إلى ضفاف بحيرة كومو.

من الممكن أن يبحث فابريغاس والنادي في سوق المدربين في الخارج، نظراً لتلك الميل الواضح نحو الأجانب الذي ميز كومو. لذا، لا ينبغي أن نتفاجأ إذا جاء المدرب القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، وربما يكون شخصاً لعب معه سيسك أو يعرفه جيداً، رجل موثوق به يمكنه تسليمه الراية بهدوء.

هناك ثلاثة مسارات رئيسية يمكن اتباعها. المسار الإسباني، نظراً للقناة التفضيلية التي يمتلكها النادي، على سبيل المثال، مع ريال مدريد، والتي قد تؤدي إلى أسماء مثل دافيد أنشيلوتي، نجل كارلو، الذي تم استطلاع رأيه في الماضي، أو أربيلوا نفسه الذي، على الرغم من أدائه الجيد مع البلانكوس حالياً، من الصعب أن يبقى في المستقبل. قد تكون هناك أفكار أخرى قابلة للتطبيق، مثل التوجه نحو راؤول أو مدربين أكثر شهرة مثل إيراولا ومارسيلينو. في هذا السياق، لا يزال هناك في الوقت الحالي سوى أحلام بمرشحين مثل تشافي أو سكالوني، بطل العالم مع الأرجنتين، أو – ولما لا – أحد معلمي فابريغاس، غوارديولا الذي يبدو أنه في نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي وقد يرغب أخيراً في خوض غمار الدوري الإيطالي الذي كاد يصل إليه، من بين أمور أخرى، مع بريشيا التي لا تبعد كثيراً عن كومو والتي غالباً ما يعود لزيارتها.

الخط الثاني الذي يجب متابعته هو الخط الإنجليزي، حتى بالمعنى الواسع. هناك العديد من مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين قد يثيرون اهتمام هذه الإدارة التي تضم أيضًا لاعبين سابقين كبار من الجانب الآخر من القناة. من الصعب الوصول إلى أموريم، الذي لا يزال متعاقدًا مع مانشستر يونايتد، بينما يتوفر كل من غلاسنر، الذي سيغادر كريستال بالاس، وماركو سيلفا من فولهام، ولامبارد، الذي قدم موسمًا ممتازًا مع كوفنتري.

أخيرًا، الإيطاليون. المدربون الذين قد يكونون الأفضل لخلافة فابريغاس، رغم خصائصهم واختلافاتهم مع الكاتالوني، قد يكونون ثلاثة مدربين متاحين حاليًا: تياجو موتا، دي زيربي، وماريسكا. سيكون اختياراً صعباً - وقد يتم تأجيله لمدة عام آخر - لكن من المؤكد أن فابريغاس نفسه سيُطلب منه اتخاذه لجعل أحلام العظمة التي يطمح إليها نادي كومو، الذي لم يعد صغيراً، أكثر واقعية.