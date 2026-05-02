De Bruyne Nico Paz Como NapoliGetty Images
Lelio Donato و محمود خالد

تقييمات كومو ونابولي: نيكو باز كاد أن يصنع هدفين .. ودي بروينه "الحاضر الغائب"

في الشوط الأول، شكل كومو خطورة في مناسبتين، لكن دوفيكاس ودياو أهدرا الفرص، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، ارتطمت تسديدة بوليتانو بالقائم لصالح نابولي: وانتهت المباراة المبكرة التي أقيمت على ملعب «سينيغاليا» بالتعادل 0-0.

خطوة أخرى نحو دوري أبطال أوروبا لنابولي، ونقطة لا تفيد كومو كثيرًا في السباق على المركز الرابع: انتهت المباراة المبكرة للجولة الخامسة والثلاثين بالتعادل السلبي.

أول فرصة كبيرة في المباراة كانت لدوفيكاس، الذي استغل تمريرة من نيكو باز، ليتجاوز الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش، ولكن رحماني أبعد الكرة عن خط المرمى.

لعب كومو بشكل أفضل وكاد يتقدم مرة أخرى عن طريق دياو الذي تلقى تمريرة مثالية من نيكو باز، لكن حارس مرمى نابولي خرج ليصد الكرة. على الجانب الآخر، لم يُظهر كيفين دي بروينه، الذي تم استبداله في الدقيقة 60، أي تأثير يذكر.

في الشوط الثاني، سيطر فريق كونتي على المباراة بشكل أفضل وخاطر أقل، بل في الدقائق الأخيرة شكل ماكتوميناي خطورة، لكنه سدد الكرة خارج المرمى. بعد ذلك بوقت قصير، سدد بوليتانو الكرة في القائم.

  • تقييمات لاعبي كومو

    نيكو باز (6.5) يبدع، دياو (5.5) ودوفيكاس (5) يهدران الفرص، دييجو كارلوس (6.5) ورامون (6.5) يقظان. دا كونيا (6.5) يسيطر على خط الوسط.

    كومو (4-2-3-1): بوتيز 6؛ سمولسيتش 6، دييجو كارلوس 6.5، رامون 6.5، فالي 6 (81' مورينو غير مُقيم)؛ بيروني 6، دا كونيا 6.5 (85' سيرجي روبرتو غير مقيم)؛ دياو 5.5 (85' فويفودا)، نيكو باز 6.5، باتورينا 6 (81' رودريغيز)؛ دوفيكاس 5 (81' موراتا). المدرب: فابريجاس

  • تقييمات لاعبي نابولي

    ميلينكوفيتش-سافيتش (6.5) كان حاسمًا، ورحماني (6.5) أنقذ هدفًا. دي بروينه (5) كان شبحًا، وماكتوميناي (6) لم يظهر كثيرًا، وهويلوند (5) لم يظهر أبداً، وأنجيسا (5) دخل بشكل سيئ.

    نابولي (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش 6.5؛ بوكما 5.5، رحماني 6.5 (80' سبينازولا غير مصنف)، بونجورنو 5.5؛ بوليتانو 6.5، ماكتوميناي 6، لوبوتكا 6، جوتيريز 5.5؛ دي بروين 5 (60' أنجيسا 5.5)، أليسون 6.5؛ هوجلوند 5. المدرب: كونتي

  • نتائج مباراة كومو - نابولي

    كومو - نابولي 0-0

    الحكم: فابري

    الحصول على بطاقات صفراء: رامون (كومو)، بوليتانو (نابولي)

