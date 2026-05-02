تقييمات كومو ونابولي: نيكو باز كاد أن يصنع هدفين .. ودي بروينه "الحاضر الغائب"

خطوة أخرى نحو دوري أبطال أوروبا لنابولي، ونقطة لا تفيد كومو كثيرًا في السباق على المركز الرابع: انتهت المباراة المبكرة للجولة الخامسة والثلاثين بالتعادل السلبي.

أول فرصة كبيرة في المباراة كانت لدوفيكاس، الذي استغل تمريرة من نيكو باز، ليتجاوز الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش، ولكن رحماني أبعد الكرة عن خط المرمى.

لعب كومو بشكل أفضل وكاد يتقدم مرة أخرى عن طريق دياو الذي تلقى تمريرة مثالية من نيكو باز، لكن حارس مرمى نابولي خرج ليصد الكرة. على الجانب الآخر، لم يُظهر كيفين دي بروينه، الذي تم استبداله في الدقيقة 60، أي تأثير يذكر.

في الشوط الثاني، سيطر فريق كونتي على المباراة بشكل أفضل وخاطر أقل، بل في الدقائق الأخيرة شكل ماكتوميناي خطورة، لكنه سدد الكرة خارج المرمى. بعد ذلك بوقت قصير، سدد بوليتانو الكرة في القائم.

