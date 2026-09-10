في ليلة اكتساح كومو للايبزيج: سيسك فابريجاس جاهز لخلافة هانزي فليك مستقبلًا.. و"هل حان وقت ندم ريال مدريد على نيكو باز؟!"

قدّم نادي كومو الإيطالي بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، أوراق اعتماده بقوة، على المستوى القاري.

نعم.. كومو ظهر لأول مرة في تاريخه، بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك في ليلة العاشر من سبتمبر 2026، عندما استضاف نادي لايبزيج الألماني.

ونجح كومو في الفوز (4-1) ضد لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

رباعية كومو؛ جاءت بواسطة كل من "مارتين باتورينا، أناستاسيوس دوفيكاس، أساني دياو وماكسيمو بيروني"، في الدقائق 15 و38 و54 و90 تواليًا.

أما هدف فريق لايبزيج الأول لكرة القدم "الوحيد"، في شباك النادي الإيطالي؛ فجاء بواسطة لاعبه أندريا ماكسيموفيتش، في الدقيقة 58.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كومو الكبير على لايبزيج..