Como 1907 v FC Internazionale - Coppa Italia

كومو، فابريغاس ينتقد غاسبيريني: "رحل دون أن يودعنا، تصرف غير رياضي وغير محترم"

مدرب كومو يتحدث بعد الفوز 2-1 على روما

لم يقبل سيسك فابريغاس الأمر، وهاجم جيان بييرو غاسبيريني في تعليقه على مباراة كومو وروما، متهمًا إياه، وفقًا لمدرب كومو، بمغادرة الملعب في نهاية المباراة دون أن يحييه: "لقد وجدت ذلك أمراً غير رياضي - يقول الإسباني لشبكة سكاي - سواء كنت غاضباً أو طردت من الملعب أو اعتقدت أن الحكم ظلمني، فأنا دائماً أذهب في نهاية المباراة لأصافح المدرب الآخر".

"إنها مسألة احترام وروح رياضية، وأنا آسف لما حدث"، يضيف فابريغاس، "يحزنني أن يغادر زميلي دون أن يودعني. ذهبت لأحييه كما أفعل دائماً ورأيته يغادر. في المباراة نتنافس، لكن بعد ذلك نتصافح. أنا أيضاً قمت مؤخراً بأشياء لست فخوراً بها، لكنني أعتقد أننا يجب أن نكون قدوة. لنتذكر أن الأولاد يتبعوننا".

    ثم تحدث عن فوز فريقه، الذي يحتل الآن المركز الرابع منفرداً في الترتيب، متقدماً على يوفنتوس وروما: "الجودة والتنوع المتاحان لديّ أمران أساسيان. يمكن أن تتغير مجريات المباراة في غضون خمس دقائق، وهذا ما حدث بعد ركلة الجزاء التي حصلت عليها روما. لم يكن هذا نتيجة مستحقة، ولم تعكس مجريات المباراة. في الشوط الثاني رفعنا المستوى وقلبنا الطاولة. هل كانت مباراة فاصلة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ لا، لم نتأهل بعد".

