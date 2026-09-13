كومو ضد بارما، أين تشاهد المباراة والبث المباشر: القناة، التوقيت، التشكيلتان

بعد طي صفحة الليلة الساحرة في دوري أبطال أوروبا التي نجح فيها كومو بفرض نفسه بنتيجة 4-1 على لايبزي[ في أول ظهور مطلق له، يعود رجال فابري[اس إلى الدوري لمحاولة مجاراة إيقاع إنتر وروما ولاتسيو.

وفي طريق نيكو باز ورفاقه يقف بارما بقيادة كارلوس كويستا، الفريق الذي تجدد بعمق وامتلأ بالمواهب الشابة ذات الآفاق الكبيرة. وبعد أن أحرز أول أهدافه في الدرجة الأولى، من المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني مجددًا على لونتاني في ثنائية إلى جانب توريه.





ومن المنتظر أن يجري فابريغاس بعض التغييرات، إذ قد يمنح فرصة في المقدمة لكين وكذلك لخيسوس رودري[يز، فضلًا عن الظهير الأيسر البرازيلي الجديد كايكي.











