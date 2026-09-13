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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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كومو ضد بارما، أين تشاهد المباراة والبث المباشر: القناة، التوقيت، التشكيلتان

كومو ضد بارما
الدوري الإيطالي
كومو
بارما

بعد البداية الحلمية في دوري أبطال أوروبا، يواصل كومو مسيرته التي لا تُوقف في الدوري أيضًا، أمام بارما بقيادة كارلوس كويستا: كل المعلومات عن المباراة

بعد طي صفحة الليلة الساحرة في دوري أبطال أوروبا التي نجح فيها كومو بفرض نفسه بنتيجة 4-1 على لايبزي[ في أول ظهور مطلق له، يعود رجال فابري[اس إلى الدوري لمحاولة مجاراة إيقاع إنتر وروما ولاتسيو.

وفي طريق نيكو باز ورفاقه يقف بارما بقيادة كارلوس كويستا، الفريق الذي تجدد بعمق وامتلأ بالمواهب الشابة ذات الآفاق الكبيرة. وبعد أن أحرز أول أهدافه في الدرجة الأولى، من المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني مجددًا على لونتاني في ثنائية إلى جانب توريه.


ومن المنتظر أن يجري فابريغاس بعض التغييرات، إذ قد يمنح فرصة في المقدمة لكين وكذلك لخيسوس رودري[يز، فضلًا عن الظهير الأيسر البرازيلي الجديد كايكي.


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  • كومو ضد بارما: القناة الناقلة والبث المباشر

    المباراة: كومو-بارما

    التاريخ: الإثنين 14 سبتمبر 2026

    التوقيت: 18.30

    القناة الناقلة: stc

    البث المباشر: stc

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  • التشكيلات المحتملة كومو-بارما

    كومو (4-2-3-1): بوتيز؛ سمولتشيتش، كيمبف، تشالوباه، كايكي؛ بيروني، ميلا؛ رودري[يز، نيكو باز، باتورينا؛ كين.

    بارما (3-5-2): كورفي؛ ديلبراتو، دييجو كارلوس، ترويلو؛ بريتشجي، فابيان، كيتا، أوردونيز، فاليري؛ توريه، لونتاني.

  • أين تشاهد كومو-بارما

    ستُنقل مباراة الدوري الإيطالي بين كومو وبارما مباشرةً على التلفزيون عبر stc من خلال التطبيق على أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة أو باستخدام أجهزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن، إكس بوكس)، أو TIMVISION Box، أو أجهزة مثل Google Chromecast وAmazon Fire Stick TV.

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  • أين تشاهد كومو ضد بارما بالبث المباشر

    كومو-بارما ستكون متاحة أيضًا عبر البث المباشر على أجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثابتة بفضل stc، وذلك بتحميل التطبيق أو الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

الدوري الإيطالي
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كومو
كومو
بارما crest
بارما
بارما