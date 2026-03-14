كومو، سوارسو: "مستقبل فابريغاس؟ سينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى. لكنه سيختار خليفته هنا أولاً"

لكن فابريغاس هو أيضًا عضو في مجلس إدارة قسم كرةالقدم بنادي كومو، ولهذا السبب أكد سوارسو أنه في حال رحيله، سيكون للاسباني دور حاسم في اختيار خليفته: "بعد قولي هذا، آمل أن يساعدنا، طالما بقي هنا، في وضع خطة ناجحة لمن سيحل محله أيضًا. بالنسبة لي، عندما يغادر، إن غادر يومًا ما، يجب أن يكون هو من يختار من سيحل محله. يجب أن يشارك في الاختيار. وبصفته عضوًا في مجلس إدارة كرة القدم، يجب أن يساعدنا في تعيين المدرب القادم".