من بين المفاجآت البارزة في هذا الموسم، لا شك أن فريق كومو بقيادة فابريغاس يأتي في مقدمة القائمة، حيث نجح، بعد موسم ممتاز العام الماضي، في تلبية التوقعات من خلال قيادة فريقه بأسلوب ممتاز. واليوم، في الواقع، يتنافس الفريق اللارياني بقوة على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا. كما لا يزال اسم فابريغاس محل حديث كبير في أوساط الأندية الأوروبية الكبرى، لدرجة أن رئيس نادي كومو ميروان سوارسو لم يخفِ أن سيسك سيدرب أحد هذه الأندية في المستقبل.
Getty Images Sport
ترجمه
كومو، سوارسو: "مستقبل فابريغاس؟ سينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى. لكنه سيختار خليفته هنا أولاً"
مستقبل في أحد الأندية الكبرى
هذه كلمات رئيس نادي كومو: "فابريغاس مهم جدًا بالنسبة لنا، لكننا سنكون أغبياء إذا لم نفكر في أنه قد ينتقل يومًا ما إلى أرسنال أو برشلونة أو تشيلسي. إذا واصل الفوز معنا أو حقق النجاح بأي شكل من الأشكال، فحتى وإن لم أستطع التحدث نيابة عنه، أعتقد أنه قد يكون لديه طموحات أكبر".
ولكنه سيختار المدرب أولاً
لكن فابريغاس هو أيضًا عضو في مجلس إدارة قسم كرةالقدم بنادي كومو، ولهذا السبب أكد سوارسو أنه في حال رحيله، سيكون للاسباني دور حاسم في اختيار خليفته: "بعد قولي هذا، آمل أن يساعدنا، طالما بقي هنا، في وضع خطة ناجحة لمن سيحل محله أيضًا. بالنسبة لي، عندما يغادر، إن غادر يومًا ما، يجب أن يكون هو من يختار من سيحل محله. يجب أن يشارك في الاختيار. وبصفته عضوًا في مجلس إدارة كرة القدم، يجب أن يساعدنا في تعيين المدرب القادم".
إعلان