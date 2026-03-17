كومو، سوارسو: "فابريغاس؟ رحيله لن يؤدي إلى انهيار كل شيء. وبشأن قواعد اللعب المالي النظيف..."

تحدث ميروان سوارسو، رئيس نادي كومو الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب، في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» عن حاضر ومستقبل النادي اللارياني، بدءاً من مستقبل سيسك فابريغاس. وفيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.

أدرينالين الفوز على روما؟

"بالنسبة لي، وبالنسبة لنا، كانت مباراة كغيرها. لا يوجد توتر لأننا في هذه اللحظة قد تجاوزنا هدفنا بفارق كبير".

وما كان هذا الهدف؟

"تحسين المركز العاشر الذي حققناه العام الماضي من الناحية الرياضية. زيادة الإيرادات ورفع قيمة اللاعبين".

سيتم تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في أوروبا.

"في الوقت الحالي، نحن أقل بحوالي 75 مليون يورو عن سقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. يجب القول أيضًا أنه لا توجد حالة مشابهة لحالتنا، أي نادٍ انتقل في غضون عامين من العودة إلى الدوري الإيطالي بعد أكثر من 20 عامًا إلى الوصول إلى البطولات الأوروبية. لكن الإيرادات تنمو بشكل كبير وهذا يجعلنا نعتقد أننا سنتمكن في غضون عامين أو ثلاثة أعوام من تلبية متطلبات اللعب المالي النظيف. بالنسبة للفرق التي تشارك في البطولات الأوروبية لأول مرة أو بعد فترة طويلة، يُسمح لها بهذا الهامش".