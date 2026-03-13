تتطلع روما إلى العودة إلى المسار الصحيح بعد الهزيمة في جنوة. وتعد مباراة كومو محطة حاسمة في موسم الجيالوروزي: ففريق فابريغاس يتساوى في النقاط مع الجيالوروزي الذين خسروا بعضاً من زخمهم في آخر مباراتين، حيث حصدوا نقطة واحدة فقط. وتقف يوفنتوس على بعد نقطة واحدة، مستعدة لتجاوز الفريقين. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 1-0 لصالح روما بفضل هدف ويسلي.
كومو - روما: أين يمكن مشاهدتها، القناة التلفزيونية، البث المباشر عبر الإنترنت، تشكيلات الفريقين
كومو - روما: قناة تلفزيونية وبث مباشر
المباراة: كومو - روما
التاريخ: الأحد 15 مارس
الوقت: 18
قناة تلفزيونية: Dazn، Sky
البث المباشر: Dazn، Sky go، Now
التشكيلات المتوقعة لمباراة كومو وروماكومو (4-2-3-1): بوتز؛ فان دير بريمبت، رامون، كيمبف، مورينو؛ بيروني، دا كونها؛ باتورينا، نيكو باز، خيسوس رودريغيز؛ دوفيكاس. المدرب : فابريغاس. روما (3-4-2-1): سفيلار؛ سيليك، مانشيني، هيرموسو؛ رينش، كريستانتي، كوني، ويسلي؛ بيسيلي، بيليجريني؛ مالين. المدرب : غاسبيريني.
آخر المستجدات بشأن التشكيلات
سيغيب نديكا عن المباراة، ويستعد هيرموسو للعودة إلى التشكيلة الأساسية. يواجه غاسبيريني العديد من الغيابات، حيث سيضطر إلى الاستغناء عن ديبالا وفيرغسون ودوفبيك. في الهجوم، يستعد بيليغريني للعودة بعد أن استمد الحماس من هدفه ضد بولونيا في الدوري الأوروبي، إلى جانبه مالين. لا يوجد شيء خطير بالنسبة إلى كوني الذي غاب عن مباراة الخميس بسبب إجهاد عضلي. يستعيد فابريغاس بيروني الذي يهدف إلى العودة منذ الدقيقة الأولى. غياب أداي.
أين يمكن مشاهدة مباراة كومو وروما على التلفزيونستبث DAZN مباراة كومو وروما: لمشاهدتها على التلفزيون، سيتعين عليك تنزيل تطبيق DAZN على تلفزيون ذكي متوافق أو على جهاز بلاي ستيشن أو إكس بوكس، أو استخدام أجهزة مثل Amazon Firestick وGoogle Chromecast، أو TIMVISION Box. يمكن أيضًا متابعة المباراة على قناة Sky عبر قنوات Sky Sport Uno وSky Sport Calcio وSky Sport 4K وSky Sport (251).
أين يمكن مشاهدة مباراة كومو وروما عبر البث المباشرلمشاهدة مباراة كومو وروما عبر البث المباشر، سيتعين عليك تنزيل تطبيق DAZN على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، أو بدلاً من ذلك، الدخول إلى موقع DAZN عبر جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول واختيار نافذة الحدث. أما عملاء Sky، فيمكنهم استخدام خدمة Sky Go، بينما الخيار الآخر هو NOW.
إعلان