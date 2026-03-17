كومو - روما، الإنذار الثاني لـ«ويسلي»، «أوبن فار»: «من وجهة نظر الملعب، هذا قرار مقبول»

برنامج «Open VAR»، الموعد الأسبوعي المعتاد الذي تقدمه DAZN بالتعاون مع AIA وFIGC، حلل الحادثة الأكثر إثارة للجدل في مباراة كومو وروما، وهي البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها ويسلي.

وعلق الحكم السابق وعضو لجنة التحكيم الحالية دينو توماسي على الحادثة قائلاً: "يبحث VAR وAVAR عن خطأ في تحديد الهوية، أي يتحققان مما إذا كان الخطأ قد ارتكبه لاعب آخر. لكنهما يريان أن المخالفة ارتكبها ويسلي، وبالتالي يؤيدان قرار ماسا". ثم أيد توماسي القرار الفني للحكم من الناحية التأديبية: "إذا أطلق الحكم صافرته، فهي بطاقة صفراء لأنها حركة خطيرة، أي SPA. إنها ليست DOGSO (فرصة واضحة للتسجيل، محرر). من الملعب، هذا قرار مقبول".