كومو - روما، الإنذار الثاني لـ«ويسلي»، «أوبن فار»: «من وجهة نظر الملعب، هذا قرار مقبول»

برنامج «Open VAR»، الموعد الأسبوعي المعتاد الذي تقدمه DAZN بالتعاون مع AIA وFIGC، حلل الحادثة الأكثر إثارة للجدل في مباراة كومو وروما، وهي البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها ويسلي.

وعلق الحكم السابق وعضو لجنة التحكيم الحالية دينو توماسي على الحادثة قائلاً: "يبحث VAR وAVAR عن خطأ في تحديد الهوية، أي يتحققان مما إذا كان الخطأ قد ارتكبه لاعب آخر. لكنهما يريان أن المخالفة ارتكبها ويسلي، وبالتالي يؤيدان قرار ماسا". ثم أيد توماسي القرار الفني للحكم من الناحية التأديبية: "إذا أطلق الحكم صافرته، فهي بطاقة صفراء لأنها حركة خطيرة، أي SPA. إنها ليست DOGSO (فرصة واضحة للتسجيل، محرر). من الملعب، هذا قرار مقبول".

  • NIENTE "خطأ في تحديد الهوية"

    في غرفة VAR، حيث يتواجد فابريوغاريغليو لدعم قرار الحكم دافيد ماسا، قاموا على الفور بالتحقق مما إذا كان هناك خطأ في تحديد هوية اللاعب (mistaken identity). فقد قاموا فعلياً بتقييم ما إذا كانت المخالفة من رينش بدلاً من ويسلي. وبعد مراجعة اللقطات، جاء التأكيد: "الخطأ ارتكبه ويسلي بالتأكيد، ويسلي هو من استلم الكرة بساقه اليمنى، صحيح، تم التأكيد". أما ماسا نفسه، على أرض الملعب، فيشرح للاعبين أنه منح في البداية ميزة التقدم على تدخل سابق من بيليجريني (تم الحكم عليه من قبل VAR) ثم أطلق صافرة الخطأ على ويسلي، الذي عوقب بالبطاقة الصفراء الثانية بسبب حالة SPA (إيقاف هجمة واعدة).

