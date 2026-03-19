Michael HartonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

كومو، توفي مايكل هارتونو، مالك النادي اللارياني مع شقيقه روبرت

أعلنت وسائل الإعلام الإندونيسية عن وفاة المساهم الأكبر البالغ من العمر 86 عاماً

توفي مايكل هارتونو عن عمر 86 عامًا، وهو المساهم الرئيسي في نادي كومو إلى جانب شقيقه روبرت بودي. الأخوان هارتونو هما مليارديران إندونيسيان، ومن بين أغنى رجال العالم، ويشتهران ببناء إمبراطورية في مجال التبغ (داروم) وتوسيع أنشطتهما لتشمل القطاع المصرفي (BCA) والإلكترونيات (بوليترون) والعقارات. منذ عام 2019، أصبحا مالكي نادي كومو 1907، الذي قاداه من دوري الدرجة الرابعة إلى دوري الدرجة الأولى، وهو الآن في منطقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.


نقلت صحيفة Gazzetta.it خبر الوفاة، الذي تداولته وسائل الإعلام الإندونيسية، ولم يصدر أي بيان من النادي حتى الآن.



  • كان مايكل بامبانغ هارتونو أحد أبرز رجال الأعمال في إندونيسيا. ويستذكر موقع Gazzetta.it سيرته الذاتية. كان لاعب بريدج محترفًا، وناضل طويلاً من أجل إدراج رياضة البريدج في دورة الألعاب الآسيوية. وقد فاز فريقه بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018. نشأ إمبراطورية هارتونو عندما اشترى والده، أوي وي غوان، شركة سجائر مفلسة في عام 1950.


    ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة واحدة من أكبر منتجي السجائر بنكهة القرنفل في إندونيسيا. تمتلك عائلة هارتونو حصة كبيرة في بنك سنترال آسيا، أكبر مؤسسة ائتمانية في البلاد من حيث القيمة السوقية، بالإضافة إلى عقارات فاخرة في جاكرتا والعلامة التجارية الشهيرة للأجهزة الإلكترونية بوليترون.



