كومو-بيزا لايف

مباراة كومو - بيزا (الأحد 22 مارس، انطلاق المباراة الساعة 12:30) هي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي (سيري أ) لموسم 2025/2026.

بعد فوزهم 2-1 على روما بعد أن كانوا متأخرين في النتيجة، يتنافس أصحاب الأرض على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل برصيد 54 نقطة، أي ثلاثة أضعاف رصيد الفريق التوسكاني، الذي صعد حديثًا ويحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد 18 نقطة على الرغم من فوزه على كالياري، ويبحث يائسًا عن نقاط للبقاء في الدوري.

في ملعب سينيغاليا، سيحكم المباراة بايريتو، بمساعدة ماسترودوناتو وفونتموراتو، مع موسيرا كحكم رابع، وميرافيليا ودي بيلو في نظام الفار.











