بوتز 6: لم يُختبر قدراته عملياً أبداً، وأنقذه الحكم المساعد ونظام الفار الذي ألغى الفرصتين الوحيدتين اللتين صنعها فريق بيزا.





فار دير بريمبت 6: شارك بشكل مفاجئ منذ الدقيقة الأولى، وبدأ المباراة بحذر شديد ثم تحسن أداؤه مع مرور الدقائق. لم ينجح بيزا في اختراق الأجنحة تقريبًا، مما سهل المهمة عليه.





دييغو كارلوس 6: خطأ وحيد في الشوط الأول تسبب في لحظة توتر في منطقة الجزاء، لكن زملائه أزالوا الخطر على الفور.

(من الدقيقة 77 غولدانغا غير مصنف)





كيمبف 6.5: كان رائعًا في مناسبتين عندما وضع ستويلكوفيتش في موقف تسلل. لا يمكن اختراقه في الخلف.





مورينو 7: دفع مستمر، رافق الهجوم وقدم تمريرة حاسمة لنيكو باز.





بيروني 7.5: أداء رائع تميز بالقراءة الجيدة للعب وتوزيع الكرة واللعب العمودي، بالإضافة إلى تسجيل هدف. يستحق التصفيق.





دا كونها 6.5: أقل بروزًا من زملائه في منطقة المرمى مقارنة بالمباريات السابقة، كان في حالة طوارئ تقريبًا، وأعطاه فابريغاس نصف فترة راحة بعد حسم النتيجة.

(59' كاكيريت 6.5: لم يجعلنا نفتقد دا كونها، بل على العكس، تمريرته العمودية لألبرتو مورينو عند النتيجة 4-0 تستحق الإشادة)





خيسوس رودريغيز 6: رغماً عنه، كان النقطة السلبية في المباراة، ولكن ليس بسبب الأداء، الذي تأثر بالضربة التي تعرض لها في بداية المباراة، بل بسبب القلق من تأثير الإصابة على بقية الموسم

(37' باتورينا 7.5: كان يعاني من "صعوبات بدنية" وفقًا لفابريغاس، ومن هنا جاء قرار إشراكه على مقاعد البدلاء. دخل الملعب وقسم المباراة إلى نصفين هو الآخر)





نيكو باز 7: عاد إلى التسجيل بعد غياب 4 جولات، وسجل على أرضه هدفاً كان يفتقده منذ أكتوبر. بدا هو أيضاً في حالة بدنية غير مثالية، لكن الهدف منحه طاقة إضافية.





دياو 8: عاد أخيرًا. هدف وتمريرة حاسمة في 28 دقيقة وحسم المباراة. إنه السلاح الإضافي لفابريغاس في نهاية الموسم، كما كان الحال قبل عام

(77' كوهن 6.5: دقائق قليلة لإثبات نفسه، ثم انطلق، متفوقًا في الجناح ومرر تمريرة حاسمة لهدف بيروني الخامس. هو أيضًا موجود)





دوفيكاس 7,5: سجل هدفاً تقريباً من أول لمسة للكرة. إنه الهدف الحادي عشر له هذا الموسم، مما يضعه في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن لاوتارو.

(59' موراتا 5,5: هو الوحيد الغائب عن حفل الأهداف. ليس في أفضل حالاته وهذا واضح).





المدرب فابريغاس: 6.5: كل شيء كان سهلاً للغاية