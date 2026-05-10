كومباني دافع عن خصمه .. تصرف "غير رياضي" السبب وراء إهدار هاري كين ركلة الجزاء ضد فولفوسبرج!

كان إخفاق هاري كين في تسجيل ركلة الجزاء، بطبيعة الحال، موضوعًا رئيسيًا للنقاش بعد فوز بايرن ميونيخ الصعب في فولفسبورغ. وكانت هذه أول مرة يفشل فيها في تسجيل ركلة جزاء في الدوري الألماني بعد 24 محاولة ناجحة. وزاد جانويل بيلوسيان من حدة الإثارة، حيث ربما أدى تحركه المتردد إلى إرباك حارس المرمى.
ماذا حدث؟
تركزت التحليلات التي أعقبت المباراة على سؤال واحد: هل ينبغي الآن توجيه اتهامات باللعب غير النظيف إلى مدافعي فولفسبورج، أم أن هذه مجرد ممارسة معتادة في كرة القدم، ومن الأفضل تجاهلها بابتسامة؟
نجحت حيلة بيلوسيان: على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان كين قد انزلق بالفعل بقدمه اليسرى وأرسل الكرة عالياً وبعيداً عن المرمى كنتيجة مباشرة لذلك.
قال باتريك فيمر لاعب فولفسبورج لشبكة سكاي: "هذه هي الحيل الصغيرة القذرة التي قد تضطر إلى اللجوء إليها أحيانًا عندما تكون في موقف صعب. لا نعرف ما إذا كان هذا هو سبب ما حدث لهاري كين؛ ربما كان السبب هو حذائه".
"قد يكون من المفيد لكين أحياناً أن يضيع فرصة للتسجيل."
رد ديتر هيكينج، مدرب فولفسبورج الذي لا يزال فريقه يصارع الهبوط في الجولة الأخيرة، بانزعاج قائلاً: "إذا كان هذا هو الموقف الذي يريدون إبرازه... فقد أضاع هاري كين ركلة جزاء اليوم، وهذا سيكون مفيداً له على سبيل التغيير".
واعتبر توم بيشوف، لاعب بايرن الشاب الذي لا يتردد أبداً في التعبير عن رأيه، أن سلوك بيلوسيان غير مقبول. وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً: "أعلم أن فولفسبورج يقاتل من أجل البقاء في الدوري، لكن هذا التصرف كان غير ضروري. يجب أن يسود اللعب النظيف دائماً، حتى عندما تكون المخاطر كبيرة".
كومباني: "هل ينبغي عليهم أن يهزموا دون أن يبذلوا قصارى جهدهم؟"
أبدى حارس مرمى بايرن ميونيخ جوناس أوربيج شهامةً، قائلاً إنه «ليس غاضباً على الإطلاق»، لكن المدرب فينسنت كومباني اختار كلماته بعناية. «ماذا تتوقع منهم أن يفعلوا؟ هل يجب أن يصفقوا فقط عندما نسجل هدفاً؟ هل يجب أن يهبطوا إلى الدرجة الأدنى دون أن يبذلوا قصارى جهدهم؟» سأل كومباني على قناة «سكاي». «أن لاعب فولفسبورج فعل ذلك؟ بالطبع ما كان يجب أن يفعل ذلك. لكنني أتفهم ذلك أيضًا."
على الرغم من الفرصة الضائعة التي أضاعها كين، فاز بايرن ميونيخ 1-0 في فولفسبورج. وبهذا النتيجة، يحتل فولفسبورج المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة. ويستضيف الفريق يوم السبت المقبل جاره سانت باولي، الذي يتساوى معه في عدد النقاط. وستؤدي الهزيمة في هامبورج إلى هبوط فولفسبورج.