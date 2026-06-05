بين الإصابات والاستبعاد .. بالمر وكتيبة ريال مدريد وأبرز "المستبعدين" من كأس العالم 2026

لم يتمكن أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، من الاستعانة بأحد لاعبيه السابقين، رودريجو، هذا الصيف بعد أن تعرض المهاجم لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) في أوائل مارس.
وبعد عودته للتو من فترة غياب سابقة، سقط رودريجو ممسكاً بركبته اليمنى خلال فوز ريال مدريد على خيتافي. وتأكدت أسوأ مخاوفه بعد خضوعه لفحوصات بالأشعة في اليوم التالي، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سيخسر فرصة التعويض بعد أن تصدى الحارس لركلة الجزاء التي سددها خلال خسارة البرازيل بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي بطولة 2022.
يبدو أن البرازيل قد تعرضت لموجة إصابات أكثر من غيرها، حيث سيغيب زميله في ريال مدريد، إيدر ميليتاو، أيضًا بعد أن اضطر للخضوع لعملية جراحية في الفخذ في أبريل. عانى ميليتاو من مشاكل بدنية في السنوات الأخيرة، وأبرزها تمزق الرباط الصليبي الأمامي في كلا ركبتيه في غضون 15 شهرًا، ومن المقرر الآن أن يغيب عن الملاعب حتى أكتوبر.
ولعل أكثر الغائبين عن البرازيل إحباطًا هو النجم الشاب إستيفاو، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة أثناء لعبه مع تشيلسي في أبريل، ولم يتمكن من التعافي منها في الوقت المناسب. وبالنظر إلى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا سجل خمسة أهداف في آخر ست مباريات دولية خاضها، فمن المؤسف حقًا أنه لن يتمكن من إظهار مهاراته على أكبر مسرح هذا الصيف.