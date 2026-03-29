وقد دفع هذا الوضع مانشستر يونايتد إلى حالة تأهب قصوى، إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونيخ. وفي حين يعتبر تشيلسي بالمر «لا يمكن المساس به» داخليًا، حيث يمتد عقده حتى عام 2033، إلا أن التقييم المالي لهذا المهاجم الموهوب قد وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار). وتنتشر شائعات على نطاق واسع بأن بالمر، الذي كان مشجعًا لمانشستر يونايتد منذ طفولته، غير مستقر في لندن. ويعزز اهتمام مانشستر يونايتد بوجود مدير الكرة جيسون ويلكوكس، الذي كان يرأس أكاديمية مانشستر سيتي خلال صعود بالمر. ويلكوكس معجب كبير باللاعب، حيث أعرب سابقاً عن اعتقاده بأن "أحد خريجي أكاديمية سيتي يمكنه المضي قدماً والفوز بالكرة الذهبية". ومع قيادة ويلكوكس والرئيس التنفيذي عمر بيرادا لعملية التعاقدات، أصبحت الروابط بين سيتي وأولد ترافورد أقوى من أي وقت مضى.