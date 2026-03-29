راندال كولو مواني، الذي شارك مساء اليوم كبديل في فوز فرنسا 3-1 في مباراة ودية ضد كولومبيا، يظل متابعاً عن كثب أخبار سوق الانتقالات. وقد سعت يوفنتوس جاهدة للتعاقد مع المهاجم، المعار من باريس سان جيرمان إلى توتنهام، بعد أن قضى الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي مع الفريق على سبيل الإعارة، ويبدو أن المفاوضات قد تستأنف قريباً.
كولو مواني ينتظر يوفنتوس: أوضاع مختلفة بشأن رحيل ديفيد وأوبيندا
وفقًا لفابريزيو رومانو، فإن اللاعب الفرنسي «لا يزال يميل بشدة نحو يوفنتوس. يتلقى مكالمات أخرى من أندية خارج أوروبا تعرض عليه مبالغ كبيرة، لكنه يريد انتظار يوفنتوس. وقد أعجبه أن يوفنتوس عادت في يناير وبدأت في التودد إليه مجددًا، وكذلك زملاؤه؛ وكان قد أبدى استعدادًا تامًا للانتقال، لكن توتنهام أوقفته بعد ذلك». الآن، مع عودته إلى باريس سان جيرمان في الأفق، ينتظر كولو مواني، الذي لم يعد ضمن خطط الباريسيين، الخطوة التالية من يوفنتو.
OPENDA OUT، ديفيد في حالة غير طارئة
"أصبح أوبيندا بالنسبة ليوفنتوس مشكلة يجب حلها، والنادي يبحث بالفعل عن مشترين له. في الوقتالحالي، يبحث النادي عن مشترين له أكثر مما يبحث عن مشترين لديفيد"، يؤكد رومانو. "كما ألمح سباليتي مرارًا وتكرارًا، سواء في السر أو على الملأ، إلى أن اللاعب البلجيكي لا يتناسب مع ما يريده. انتهت العلاقة بين أوبيندا ويوفنتوس، وسينفصلان ما لم تحدث تطورات مفاجئة". ومن المؤكد أن نتيجة المفاوضات حول تجديد عقد فلاهوفيتش، التي لم تُحسم بعد، ستؤثر على ديفيد.