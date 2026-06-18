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محمود خالد

أوزبكستان وكولومبيا : لعنة الهدف الأول .. خوسانوف لم يتعلم من كانافارو ودياز يمهد لمعاناة بايرن ميونخ الكبيرة!

فقرات ومقالات
أوزبكستان
كولومبيا
كأس العالم
لويس دياز
عبد القادر خوسانوف
جيمس رودريجز

كولومبيا تتفوق بثلاثية على أوزبكستان في كأس العالم..

أوزبكستان وكولومبيا، الحسابات المنطقية تقول إن الفوز يذهب لصالح الأخير، وهذا ما تحقق بالفعل، في أرض ميدان أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي، رغم بعض اللمحات المميزة من كتيبة فابيو كانافارو، في مواجهة انتهت بفوز "صناع القهوة" بنتيجة (3-1).

الثلاثية الكولومبية جاءت عن طريق دانيل مينوز، لويس دياز، جامينتون كامباز، في الدقائق 40 و65 و90+9، بينما وقّع فايزولايف على الهدف الأوزبكي في الدقيقة 60.

هذا الفوز جعل رفاق خاميس رودريجيز، يتغنون بصدارة المجموعة الحادية عشرة، بعد نهاية الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2026، مستغلين سقوط البرتغال في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، لمحات من مباراة أوزبكستان وكولومبيا في كأس العالم..

  • FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    لعنة الهدف الأول

    يبدو أن شعار الجولة الأولى من كأس العالم، كان باختصار "فرحة الغلابة"، وهي فرحة لا تكتمل، نشهد فيها المشاركين لأول مرة، والعائدين بعد غياب طويل، يفرحون بهدف، وانتهت القصة.

    كثير من المنتخبات شاهدناها تسجل أول هدف في تاريخها بكأس العالم، خلال الجولة الأولى، إلا أنها دومًا لا تكون كافية لتحقيق المعجزة، وتكون النتيجة الحتمية إما الخسارة، أو التعادل إن قلنا خرجوا بإنجاز في المباراة.

    هكذا كان الحال مع أبوسيك فايزولايف، الذي سجل أول هدف في تاريخ منتخب أوزبكستان بكأس العالم، بعدما استغل معاندة الكرة للقائد شوموردوف، بارتطامها في القائم والعارضة، ليتابعها جناح باشاك شهير في الشباك.

    ولكن كما ذكرت، فإن فايزولايف كتب حلقة جديدة في مسلسل "لعنة الهدف الأول"، حيث سيذكر التاريخ بأن فرحة أول هدف في تاريخ منتخب البلاد، كتب بعده تعثر، وكأنها رسالة إلى جماهير تلك المنتخبات، بأنه يكفيكم فرحة التسجيل لأول مرة، وهو سيناريو تحقق عدة مرات في تلك البطولة..

    * ليفانو كومينينسيا سجل أول هدف في تاريخ كوراساو، وخسرت من ألمانيا (1-7).

    * علي علوان سجل أول هدف في تاريخ الأردن، وخسرت من النمسا (1-3).

    * يوان ويسا سجل أول هدف في تاريخ الكونغو، وتعادلت مع البرتغال (1-1).

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  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    لويس دياز يتسلم الراية من خاميس

    "الخبرة تغلب السن"، هكذا كان شعار المنتخب الكولومبي، صاحب المشاركات السبع في كأس العالم، أمام فريق يدخل المباراة بين الطموح والتوتر لخوض أولى مبارياته في المونديال.

    ورغم أن معدل أعمار كولومبيا، أكبر من نظيره الأوزبكي (متوسط 29.9 عامًا مقابل 26.5 عامًا)، إلا أن ذلك لم يمنع المنتخب اللاتيني من فرض سيطرته والتفوق تكتيكيًا في أرض الملعب، بفضل سيطرة ميدان الوسط، وخطورة الأطراف.

    وإن قلنا إن الحسابات تتجه نحو أداء خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد السابق ومينيسوتا يونايتد الحالي، للرقصة الأخيرة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن لويس دياز أثبت بأنه قادر على حمل الراية منه، حيث كان نجم بايرن ميونخ، البطل الأول في ليلة الثلاثية.

    دياز الذي صرّح بعد المباراة، بأنه يعيش حاليًا حلم الطفولة، باللعب في كأس العالم، أثبت بأنه "ذهنيًا"، قادر على الاستمتاع بأجواء المونديال، حيث تفوق على خاميس، صاحب الإنجاز الأبرز لبلاده في نسخة 2014، وقدم أداءً استثنائيًا، بهدف وتمريرة حاسمة، فضلًا عن انطلاقاته الهجومية، حيث ركض بالكرة مسافة 192.1 متر، وصنع تمريرتين مفتاحيتين وحقق فرصة كبرى.

  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    خوسانوف لم يتعلم من كانافارو

    وإذا كانت الإشادة بالمنتخب الكولومبي حول قوته أطرافه، والاستماتة في استعادة الكرة، فإن منتخب أوزبكستان بدا حائرًا بين سياسة "ركن الباص"، أو التحلي بالجرأة الهجومية بين شوطي المباراة.

    دفاع مستميت في الشوط الأول، لم يمنع الكولومبيين من هز الشباك، بعد 7 تسديدات، منها اثنتان على المرمى، ومن ثم اللجوء للتقدم، واعتماد سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع، فكانت النتيجة ترك مساحات خلفية أمام المرتدّات الكولومبية.

    وإذا كان الحديث عن عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي، فبالإمكان القول إنه لم يتعلم بعد من أسطورة الدفاع الإيطالي فابيو كانافارو، فرغم أنه بلغة الأرقام، تمكن من استعادة الكرة 3 مرات، واعترض الخصم ثلاث مرات، إلا أنه أظهر معاناة من عدم مجاراة الرتم السريع للكولومبيين وخاصة في التحولات من الأطراف أو الكرات العرضية.

    ورغم ذلك، إلا أنه يمكن القول بأن القدر عاند الأوزباك من إمكانية زيادة النتيجة، حيث كان يستغل انتفاضته، في الدقائق الأخيرة، بتسديدة مباغتة من كريموف، ارتطمت في العارضة.

  • Michael Olise Luis DiazGetty Images

    بايرن يعاني مع نجومه

    إذا أجزمنا بأن هناك ناديًا سيعاني مع نجومه في كأس العالم، فبالتأكيد سيكون الحديث الأبرز عن بايرن ميونخ، الذي يواصل الاستماتة للاحتفاظ بنجومه، سواءً بمايكل أوليسي أو لويس دياز أو هاري كين.

    بالتأكيد، ستكون العيون حول لويس دياز، إذا ما استمر في تألقه مع منتخب كولومبيا، حيث يعد مصدر الخطورة لبلاده منذ فترة طويلة، ويبدو أننا سنشاهد أنباء حول مفاوضات من أندية، على غرار مايكل أوليسي وتمسك ريال مدريد به، أو هاري كين، الذي سجل ثنائية ضد كرواتيا، ولا تزال المفاوضات معرقلة مع الإدارة حول تجديد عقده.

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