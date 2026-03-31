مهاجم كوسوفو يتفوق ولكن: روبرت ليفاندوفسكي سيستفيد من كارثة الغياب المونديالي.. وبرشلونة لا يحتاج "قرش وديع" آخر يا أسلاني

بينما أجراس كأس العالم 2026، تُقيد أسماء العابرين إلى المجد؛ كان العملاق الكتالوني برشلونة يراقب عن كثب، اسمين مهمين في نهائي "ملحق" التصفيات الأوروبية.

الاسمان هما البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والكوسوفي فيسنيك أسلاني؛ واللذين فشلا في التأهُل مع منتخبيهما إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

بولندا بقيادة ليفاندوفسكي، فشلت في التأهُل إلى المونديال؛ بعد الخسارة (2-3) أمام منتخب السويد، في نهائي "الملحق".

أما منتخب كوسوفو الذي قدّم تصفيات تاريخية؛ فقد سقط في الخطوة الأخيرة نحو المونديال، عندما خسر (0-1) ضد تركيا في نهائي "الملحق" الآخر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ليفاندوفسكي وأسلاني في نهائيي "الملحق" الأوروبي..