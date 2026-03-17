Pisa SC v SS Lazio - Serie A
كورييري ديلو سبورت – ماسا يحصد أعلى الدرجات في مباراة كومو وروما: يُكافأ رغم الطرد المثير للجدل الذي تعرض له ويسلي

الكواليس حول تقييم أداء الحكم.

لا تهدأ الجدل حول أداء الحكام في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، التي شهدت عدة مباريات مثيرة للجدل وعدة أخطاء من جانب حكامنا. بعد أحداث مباراة إنتر وأتالانتا، شهدت مباراة فاصلة دوري أبطال أوروبا بين كومو وروما أيضًا بعض الحوادث المثيرة للجدل وبعض الأخطاء الفادحة. ولكن كما حدث مع الحكم في سان سيرو – مانغانييلو – حصل الحكم في سينيغاليا – ماسا – أيضًا على تقييم ممتاز لأدائه.

هذا ما كتبه صحيفة كورييري ديلو سبورت التي أفادت بأن الحكم من إمبيريا حصل على تقييم 8.70، وهو أعلى تقييم ممكن. بعد أن تعرض ماسا لانتقادات بسبب طرده المتسرع، والذياعتبره العديد من محللي الفيديو غير عادل، تمكن من إقناع رؤسائه الذين أشادوا بأدائه، وقارنوه بأداء غويدا في إدارة مباراة لاتسيو وميلان.

  • الحكم على ماسا

    على الرغم من الجدل والشكاوى التي أطلقها غاسبيريني، يبدو أن لجنة مراقبة التحكيم قد منحت ماسا، حكم مباراة كومو وروما، تقييمًاقدره 8.70، وهو أعلى تقييم ممكن وفقًا للجداول المتاحة لمن يتولى تقييم أداء الحكام. وهذه الدرجة، التي نشرتها صحيفة كورسبورت، تثير استياء الكثيرين وتأتي بعد الدرجة 8.50 التي منحهاجيرفاسوني، أحد مساعدي روكي والمسؤول عن نظام الفار، لمانغانييلو. وباختصار، إذا كان الحكم من بينيرولو قد نجا بما يعادل علامة 7 في المدرسة، فإن الحكم من إمبيريا حصل على علامة 8 التي من المفترض أن تصبح 8.60 بعد تدخل اللجنة التي ستعاقبه بخصم 0.10 بسبب حادثة طرد ويسلي.

    كما نقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" بعض الاقتباسات من التقييم الخاص بأداء الحكم الذي "أدار المباراة بشكل ممتاز"، وقدم "أداءً عالي المستوى". وبحسب الخبراء، فإن "ماسا أدار بشكل جيد مباراة صعبة من حيث السياق و/أو الحوادث التي تم تقييمها بالطريقة الصحيحة وحلها ببراعة. أظهر شخصية قوية - إدارة فنية وانضباطية ممتازة... أخطاء طفيفة في إدارة مباراة عالية الجودة. أظهر موهبة تحكيمية، وكان موثوقاً، وسيطراً على الأحداث. حل معظم المواقف المعقدة بشكل إيجابي أو قام بالوقاية من مثل هذه المواقف أو أدار المباراة في سياق صعب". 

    تقييم إيجابي تمامًا مثل تقييم غويدا في مباراة لاتسيو وميلان. حصل الحكم من كامبانيا أيضًا على 8.70، ولكن على عكس زميله، لم تشوب أدائه أي حالات استدعاء الفيديو.

  • ما هي التهم الموجهة إلى ماسا

    ما أثار غضب روما بشكل خاص هو البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها ويسلي في بداية الشوط الثاني. بعد أن كان قد حصل على بطاقة صفراء سابقة، طُرد البرازيلي بسبب مخالفة ضد دياو يبدو أنه لم يرتكبها في الواقع. بل كان رينش هو من أخل بتوازن مهاجم فريق لاريو، إلا أن تدخله تجاهله الحكم ماسا.

    كما ثارت الشكوك حول إدارة بطاقة صفراء أخرى، وهي التي لم تُمنح لدييغو كارلوس. فقد حصل لاعب إشبيلية السابق على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب مخالفة على فاز،لكنه نجا في الشوط الأول، في بداية المباراة، من العقوبة على المخالفة التي أدت إلى ركلة الجزاء التي سجلها مالين.

