كورييري ديلا سيرا: "قيادات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (AIA) تؤيد موقف إنتر بشأن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب ضد أتالانتا"

"فراتيسي يسبق سكالفيني، الذي يصل متأخراً ويلامس ساق فراتيسي، لكن عند مشاهدة الصورة يتضح أن التلامس خفيف للغاية"، هكذا علق الخبير التحكيمي لوكا ماريلي على قناة DAZN. "في التلامس بين فراتيسي وسكالفيني، يسبق فراتيسي لاعب أتالانتا ويحدث تلامس بين أقدامهما. لم تكن ركلة حقيقية، الأمر يتعلق بالحساسية والذاتية. في هذا التلامس، لا أرى تلامسًا يستوجب ركلة جزاء، لا توجد ركلة جزاء حقيقية. مانغانييلو لم يرَ شيئًا، فهذه الحوادث غير مرئية، ومن الصعب التأكد مما حدث. إنها حادثة ذاتية وقابلة للتفسير، وجميع الآراء مشروعة، وهكذا قرر VAR. في رأيي، من الصحيح ترك القرار للملعب".