ترجمه
كورييري ديلا سيرا: "قيادات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (AIA) تؤيد موقف إنتر بشأن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب ضد أتالانتا"
قبول قادة منظمة الأيا"في المنصة، أشار جيرفاسوني ودي ماركو من لاهاي (مثل المسؤولين الكبار) إلى أن إنتر على حق على الأقل فيما يتعلق بركلة الجزاء. وقد حدث ذلك أيضًا العام الماضي، بعد الهزيمة في سان سيرو أمام روما، بسبب مخالفة لم يرها الحكم من نديكا على بيسيك. فالأحداث المؤلمة لا تأتي أبدًا بمفردها"، هذا هو المقطع المعني في صحيفة «كورييري ديلا سيرا».
تعليق ماريللي على DAZN
"فراتيسي يسبق سكالفيني، الذي يصل متأخراً ويلامس ساق فراتيسي، لكن عند مشاهدة الصورة يتضح أن التلامس خفيف للغاية"، هكذا علق الخبير التحكيمي لوكا ماريلي على قناة DAZN. "في التلامس بين فراتيسي وسكالفيني، يسبق فراتيسي لاعب أتالانتا ويحدث تلامس بين أقدامهما. لم تكن ركلة حقيقية، الأمر يتعلق بالحساسية والذاتية. في هذا التلامس، لا أرى تلامسًا يستوجب ركلة جزاء، لا توجد ركلة جزاء حقيقية. مانغانييلو لم يرَ شيئًا، فهذه الحوادث غير مرئية، ومن الصعب التأكد مما حدث. إنها حادثة ذاتية وقابلة للتفسير، وجميع الآراء مشروعة، وهكذا قرر VAR. في رأيي، من الصحيح ترك القرار للملعب".
إنتر في صمت إعلامي
وكما أفاد مراسل DAZN المتواجد داخل ملعب ميلانو، كان من المقرر أن تظهر إدارة النادي الواقع في شارع فيالي ديلا ليبرازيوني أمام الكاميرات لإجراء المقابلات المعتادة بعد المباراة، لكن الجدل الذي أثارته المباراة ضد أتالانتا دفع أعضاء إدارة النيرازوري إلى التفكير لمدة ساعة تقريبًا، قبل أن يقرروا عدم إرسال أي من لاعبي الفريق للتحدث سواء إلى DAZN أو في المؤتمر الصحفي.
لقاء بين تشيفو والقيادة
وقد وردت بعد ذلك معلومات جديدة من زملائنا في صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: فقد انعزل تشيفو في غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة برفقة جميع أعضاء الإدارة في نادي «نيرازوري». وحضر هذا الاجتماع الرفيع المستوى الرئيس جوزيبي ماروتا، والمدير الرياضي بييرو أوسيليو، ونائبه باسين، ومدير النادي فيري.