كوريني: "عندما طلبت القميص من مارادونا، ومزاح باجيو، والشجار مع مانشيني"

يوجينيو كوريني، لاعب الوسط السابق والمدرب الحالي (الذي يقود حالياً فريق يونيون بريشيا)، يتحدث عن نفسه في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، ونورد هنا أبرز ما جاء فيها.





في بداية مسيرته، بعد بريشيا جاء دور يوفنتو.

"كان ذلك في صيف إيطاليا 90. وصلت إلى يوفنتوس مع باجيو. كان روبي نجمًا مشهورًا، أما أنا فكنت مجهولًا. وفي كثير من الأحيان كان ترابيزوني يضعنا في غرفة واحدة: كان شخصًا فريدًا، وكان يمزح معي كثيرًا. كنا نقضي المساء كله نلعب بيناكولا. كم كانت المنافسات بيني وبين باجيو وكاريرا. لم يكن أحد يريد أن يخسر".





وعندما لم يكن روبي موجودًا، كنت أنت رقم 10...

"نعم، ولكن فقط لأن الأرقام كانت تُوزع من 1 إلى 11. على صعيد آخر، كان شرفاً لي أن أرتدي القميص رقم 10 في كل من يوفنتوس ونابولي. لديّ ندم واحد فقط: في المرة الوحيدة التي واجهت فيها مارادونا، طلبت منه القميص، لكنه كان قد وعد به كاسيراغي. وتخيل كم الحياة غريبة: بعد ثلاث سنوات، ارتديت أنا ذلك القميص رقم 10".







