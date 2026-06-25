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محمود خالد

كوريا وجنوب إفريقيا | صدق أسطورة اليونايتد .. لا هروب من "أصحاب الأرض" وأبواب الجحيم تفتح لرفاق سون هيونج مين!

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جنوب أفريقيا
كوريا الجنوبية
كأس العالم
هيونج مين سون
هوجو بروس

تأهل تاريخي للبافانا بافانا إلى دور الـ32 من كأس العالم..

الهدف الذي يثقل وزنه ذهبًا، هكذا قدم منتخب جنوب إفريقيا، الذي أثبت بأنه عليك ألا تفرح قبل النهاية، وتعثر البدايات لا يعني تحطم الحلم، فبعد بداية كارثية، حقق إنجازًا تاريخيًا في أرض المكسيك، على حساب كوريا الجنوبية.

لم يكن مجرد تأهل، بل "انتزاع" لبطاقة التأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، حيث حجز منتخب جنوب إفريقيا، مكانه بين المتأهلين، بعد التغلب على كوريا الجنوبية، بنتيجة (1-0)، على ملعب BBVA، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ووقع ثابيلو ماسيكو، المحترف في صفوف ليماسول، على هدف الانتصار في الدقيقة 63، بتسديدة مباغتة في الزاوية الضيقة على يسار الحارس كيم سيونج جيو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية..

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    وعادت الرقصة الإفريقية..

    من شاهد المباراة الأولى لـ"البافانا بافانا"، أمام المكسيك، يظن أن هذا الفريق وقع بلا قيام، أداء كارثي، بطاقتين حمراوتين، نوع من العشوائية، نتج عنها مخالفات ساذجة، إلا أن هوجو بروس، المدير الفني، الذي تلقى انتقادات عنيفة حينها، خرج ليقول إنه لا يكترث بما ينشر عبر وسائل الإعلام، وإنه سيواصل العمل بطريقته، كما أن فريقه قدم مباراة دفاعية جيدة.

    وكما ذكرت، فإن منتخب جنوب إفريقيا أثبت بأن هدفًا واحدًا ثقله ذهب، سواءً الذي أحرزه تيبوهو موكوينا ضد تشيكيا من علامة الجزاء، في الجولة الثانية، أو هدف ماسيكو في مرمى الكوريين، الذي منح تأهلًا تاريخيًا للمنتخب الإفريقي.

    كتيبة هوجو بروس، مرّت بالكثير من الصعوبات، في مونديال 2026، ويكفي أنها دخلت المباراة بدون اثنين من لاعبيها، سواءً ثيمبا زواني أو موكوينا (للإيقاف)، ورغم أن الـ(بافانا بافانا) ترك مهمة الاستحواذ لكوريا التي سيطرت على مجريات اللعب بنسبة (68%)، إلا أن المنافس الإفريقي كان الأكثر خطورة على المرمى.

    وإن كنا قد انتظرنا عودة رقصة تشابالالا الشهيرة في مونديال 2010، أمام المكسيك، والتي لم تتحقق في الجولة الأولى، فإننا شاهدنا عودة الرقصة الإفريقية - وإن اختلفت - مع ماسيكو الذي قاد جنوب إفريقيا إلى دور الـ32 بهدفه التاريخي.

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  • تسمم غذائي؟

    في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، تلقى المدير الفني ميونج بو هونج، سؤالًا بشأن ما إذا كان لاعبو كوريا الجنوبية، يعانون من تسمم غذائي، لأن ما غير ذلك، فهو أداء لا معنى له على الإطلاق.

    المنتخب الكوري رغم أنه من بادر بالهجوم، بهجمتين من كيم مين جاي وكانج-إن لي، ثنائي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، إلا أننا شاهدنا الخطورة بعد ذلك قادمة من لاعبي جنوب إفريقيا.

    أن تكون مستحوذًا على المباراة، بنسبة 68%، وتتفوق باكتساح في عدد نقلات الكرة (719 تمريرة للكوريين مقابل 340 لجنوب إفريقيا)، ورغم ذلك، فإن المنافس هو من يصل أكثر إلى المرمى، ويسدد أكثر على ما بين الخشبات الثلاث، حتى كانت نسبة الأهداف المتوقعة (xG) لكوريا 0.90 مقابل 1.16 للأفارقة.

    مؤشر سلبي يؤكد أن المنظومة الكورية لم تنجح في فك شفرة الدفاع الإفريقي، وهو ما عبّر عنه هوجو بروس الذي أشاد بنجاح لاعبيه في إغلاق المساحات التي كان يبحث عنها المنافس الكوري.

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    "أعظم لاعب آسيوي على مقاعد البدلاء؟"

    في هذا المونديال، شاهدنا عددًا كبيرًا من النجوم يتركون بصمتهم في دور المجموعات، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إرلينج هالاند، كيليان مبابي، هاري كين، وغيرهم. إلا أنه عندما جاء الحديث عن الظاهرة الكورية سون هيونج مين، فإنه على النقيض، كان مؤشره يتجه إلى الأسفل.

    المدرب مبو هونج قرر أن يبدأ مباراة جنوب إفريقيا، تاركًا سون هيونج مين على مقاعد البدلاء، الأمر الذي دفع المعلق المحلي، للتساؤل عند مشاهدته يجري عمليات الإحماء "كم من الوقت سننتظر حتى نراه؟ أعظم لاعب آسيوي على الإطلاق، يترك على مقاعد البدلاء في أهم مباراة في كأس العالم لكوريا الجنوبية!".

    هنا جاءت الإجابة في الشوط الثاني، عندما شارك نجم لوس أنجلوس إف سي، بديلًا، ورغم أن أداءه في كأس العالم، تركز بشكل أكبر على الربط بين الخطوط، والعمل على صناعة الفرص، إلا أن نجم توتنهام السابق، بدا وكأنه فقد حساسية الوصول إلى المرمى تمامًا، حتى لم يتمكن سوى من تنفيذ تسديدة واحدة تم قطعها.

    سون هيونج مين الذي شارك في المونديال الرابع له، وسبق وأن أطاح بالألمان في نسخة 2018، قدم نسخة للنسيان مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، واكتفى بأهدافه الثلاثة التي سجلها بين نسختي 2014 و2018.

  • أصحاب الأرض مجددًا..؟

    "علينا أن نستمتع بتلك اللحظات"، هكذا تحدث هوجو بروس، الذي أبدى سعادة كبيرة بعد إنجاز التأهل، معربًا عن فخره لما حققه المنتخب على مدار الخمس سنوات الماضية، وبفرحة العبور بعد 20 دقيقة تسارعت فيها نبضات القلب منذ هدف ماسيكو، صاحب الـ22 عامًا.

    ورغم ذلك، إلا أن "الحظ" بات يلازم منتخب جنوب إفريقيا، في مواجهة أصحاب الأرض، فبعد خسارته في الافتتاحية أمام المكسيك بثنائية نظيفة، بات البافانا بافانا أمام اختبار صعب جديد أمام كندا (المضيف الثاني)، في دور الـ32 من كأس العالم، بل وقد يواجه المغرب في دور الـ16، حال تأهل المنتخبين، ما يعني أن الطريق ليس سهلًا على الإطلاق.

  • صدق بارك جي سونج

    أما عن كوريا الجنوبية، فقد صارت مقولة أسطورة مانشستر يونايتد، بارك جي سونج، محل تداول كبير في البلاد، بعدما قال إن مشكلة كرة القدم الكورية تتمثل في تكرار نفس الأخطاء، حتى في كأس العالم 2014، حيث ساءت الأمور منذ مرحلة الإعداد، ولم تتحسن النتائج، ورغم توفر وقت كافٍ للتعلم من تلك التجربة، عادت المشاكل من جديد.

    الكارثة المونديالية دفعت الكثيرين لانتقاد الاتحاد الكوري، والذي تسيطر عليه جهة احتكارية، من خريجي جامعة معينة، وهي (جامعة كوريا)، بين الرئيس الذي يشرف على إدارة الاتحاد، وصولًا إلى اختيار المدير الفني للمنتخب، فضلًا عن توجيه الاتهامات للاتحاد بالفشل في إدارة اللاعبين والغطرسة في عدم الاعتراف بوجود أي أخطاء، وكذلك رفض التواصل مع المشجعين.

    وتوسع الأمر إلى شن هجوم على منظومة الاتحاد الكوري، والتشكيك في آلية التعيين بناءً على الكفاءة، ووضع الروابط الجامعية في مقدمة الأولويات على حساب القدرة أو الفلسفة التكتيكية، لتظهر الدعوات بضرورة إصلاح المنظومة، خاصة وأن المنتخب الكوري كان على بعد خطوة من التأهل، قبل الصدمة الإفريقية، وإنه منذ إنجازه التاريخي في مونديال 2002، ببلوغ المركز الرابع، لم ينجح في تخطي دور الـ16، رغم أنه لم يغب عن المونديال منذ ذلك الحين.

    نقطة وحيدة كانت تكفي لتأهل الكوريين رسميًا إلى دور الـ32، ولكن يبدو أن الأزمة أعمق بكثير، فرغم أن نتائج "الشمشون" الكوري في وديات ما قبل المونديال، جاءت مبشرة، وكذلك فوزه في المباراة الافتتاحية أمام تشيكيا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان العبور إلى المرحلة المُقبلة.

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