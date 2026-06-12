كوريا الجنوبية وتشيكيا | متعة داخل الملعب وخارجه .. خرج سون فوقعت الريمونتادا والشجاعة قهرت "آرسنال كأس العالم"

بعض المدربين يعتمدون دائمًا على الجانب الآمن في قراراتهم، مثل الحفاظ على تواجد أشهر النجوم وأفضلهم على أرض الملعب، وعدم المجازفة بإخراجهم خاصة في حالة التأخر بالنتيجة.
الأسطورة تقول : لا تخرج نجمك الأول، لأنه بخبرته سيصنع الفارق لك حتى لو كان في أسوأ مستوياته، وهذا أمر يحمل بعض الصحة في الكثير من الأحيان، ولكن في بعض الحالات تكون بحاجة للتخلي عن الثوابت.
وهذا ما فعله مدرب كوريا هونج ميونج بو، الذي أخرج النجم الكوري الأشهر في أبناء جيله وربما بتاريخ البلاد عمومًا، وهو سون هيونج مين في الدقيقة 69، وذلك لأنه كان أحد أسوأ اللاعبين على أرض الملعب.
وحصل المدرب الكوري على أفضل مكافأة ممكنة، لينزل بديله أوه هيون جيو ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليربح الرهان وينقذ نفسه من انتقادات إخراج سون.
مستوى سون يمثل علامة استفهام كبرى بالنسبة للكوريين، اللاعب الذي تمتع بمسيرة مبهرة مع باير ليفركوزن وعرف طريقه للشهرة مع توتنهام، يعيش أسوأ مراحل حياته مع لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي، في البداية سجل 9 أهداف في 10 مباريات، قبل أن يدخل في كبوة مخيفة خلال عام 2026 بعدم تسجيل أي هدف في 13 مباراة.
وبالعودة إلى الشجاعة، فهي الصفة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في لعبها مع المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، لا تتراجع دفاعيًا ولا تشعر بأي رهبة من فرق القارة العجوز.
والنتيجة .. أن هذه المرة هي الثالثة على التوالي التي تفوز فيها كوريا على منتخب أوروبي بكأس العالم، بعد ألمانيا في 2018 بهدفين نظيفين، والبرتغال بمونديال قطر 2022 بنتيجة 2/1.