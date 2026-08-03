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Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

"التشكيل الأساسي لا يغريه وطلب هذا الراتب الضخم للتجديد".. كواليس فشل مفاوضات النصر مع نواف العقيدي

النصر
نواف العقيدي
دوري روشن السعودي
انتقالات

واحد من أسخن الملفات داخل النصر..

لا صوت يعلو داخل عملاق الرياض النصر حاليًا، على "مستقبل" الحارس الدولي نواف العقيدي؛ الذي أبلغ مجلس الإدارة برغبته في الرحيل، حسب آخر التقارير.

هذه التقارير أكدت أن العقيدي، رفض عرض التجديد المقدم من النصر؛ حيث يتمسك بخوض تجربة جديد، في مسيرته الكروية.

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "شروط" نواف العقيدي لتجديد عقده مع النصر

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، عن كواليس أزمة تجديد عقد الحارس الدولي نواف العقيدي، مع عملاق الرياض النصر.

    الصحيفة أشارت إلى أن العقيدي، وضع بعض "الشروط" على طاولة الإدارة النصراوية؛ من أجل الموافقة على تجديد عقده، وهي:

    - أولًا: التوقيع على عقود تربطه بفريق النصر الأول لكرة القدم؛ لمدة 4 مواسم كاملة.

    - ثانيًا: الحصول على 80 مليون ريال سعودي خلال مدة العقد؛ أي 20 مليونًا في الموسم الواحد.

    وأكدت الصحيفة أن الإدارة النصراوية، رفضت طلبات العقيدي؛ حيث رأت أنها مبالغ فيها، ولا تتماشى مع "سلم الرواتب" داخل النادي.


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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر يغري نواف العقيد بـ"التشكيل الأساسي"

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "عكاظ" عن قيام مسؤولي عملاق الرياض النصر، بمحاولات مع الحارس الدولي نواف العقيدي؛ لإقناعه بـ"التنازل" عن طلباته المبالغ فيها، من وجهة نظرهم.

    وأضافت الصحيفة: "مسؤولو النصر حاولوا إغراء العقيدي؛ بالحصول على مقعد أساسي في تشكيل الفريق الأول، خلال الفترة القادمة".

    ومقابل إغراء "المقعد الأساسي"؛ أرادت الإدارة النصراوية الوصول إلى حل وسط مع العقيدي، فيما يتعلق بالجانب المالي.

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نواف العقيدي يقول "كلمته الأخيرة" للنصر

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "عكاظ" أعلنت إبلاغ الحارس الدولي نواف العقيدي، مسؤولي عملاق الرياض النصر، أن إغراء "المقعد الأساسي" في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم؛ لن يغير من موقفه أبدًا، من أجل التجديد.

    وعن ذلك تقول الصحيفة: "العقيدي أكد للمسؤولين، أنه اتخذ قراره النهائي بالرحيل؛ حيث يرغب في خوض تحدٍ جديد، خلال الفترة القادمة".

    أي أنه منذ رفض طلباته الأولى، وهي راتب الـ80 مليون ريال سعودي في 4 مواسم؛ أخذ العقيدي قرارًا نهائيًا بالرحيل عن النصر، دون نية في التراجع أبدًا.

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  • Nawaf Alaqidi NassrGetty

    مشوار نواف العقيدي في عالم الساحرة المستديرة

    الحارس الشاب نواف العقيدي البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء عملاق الرياض النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2019.

    وخرج العقيدي في تجربتين محليتين، على سبيل الإعارة؛ الأولى إلى نادي الطائي من يناير إلى يونيو 2022، ثم الثانية في 2025 إلى فريق الفتح.

    وقدّم الحارس الشاب أفضل مستوياته مع الفتح، وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2025؛ قبل العودة إلى الفريق النصراوي مجددًا، والذي توج معه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

    وبصفةٍ عامة.. شارك نواف العقيدي في 53 مباراة رسمية، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مستقبلًا خلالها 55 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه "16 مرة".

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