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Abdulrahman Ghareeb Nassrsocial gfx
محمود خالد

ما وراء استمرار غريب .. "تعامل غير احترافي من الإدارة" ولهذا فضّل التجديد للنصر عن الاتحاد!

النصر
عبد الرحمن غريب
دوري روشن السعودي

كواليس صادمة في تجديد عقد جناح النصر..

أسدل نادي النصر، الستار أخيرًا على إشكالية تجديد عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان استمراره حتى عام 2028.

استمرار غريب مع النصر، ملف شهد جدلًا كبيرًا، في ظل العروض التي تلقاها من كبار دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه، فضلًا عن أزمة وضع النادي تحت لجنة الرقابة المالية، التي قيّدت إتمام إجراءات التجديد له، طوال الفترة الصيفية.

ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي متعب الهزاع، كشف عن تفاصيل صادمة وراء تجديد عقد غريب مع النصر، في الوقت الذي أعلن فيه النادي عن رحيل عدد من لاعبيه، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

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  • كواليس تجديد عقد غريب

    وأوضح متعب الهزاع، عبر برنامج "نادينا"، أن إدارة النصر تعاملت بشكل غير احترافي في ملف تجديد عقد غريب، فيما رفض الكشف عن التفاصيل كاملة.

    وأضاف أن وكيل اللاعب يستحق الثناء، إلا أن بعض التفاصيل التي صدرت من العاملين داخل البيت النصراوي، تعد عملًا غير احترافي في التعامل مع غريب، والذي احترم الاجتماع الذي عقد معه قبل حوالي شهر ونصف، ورفض عروضًا أخرى كانت أعلى من النصر، من ثلاثة أندية، أحدها الاتحاد.

    ونوّه الهزاع بأنه لولا رحيل علي الحسن إلى صفوف الفتح، لما تم تجديد عقد عبد الرحمن غريب، فيما أوضح أن النقطة الإيجابية في عمل الإدارة، هو إعارة عبد الملك الجابر إلى القادسية، لموسم واحد، مع بند يمنح أفضلية الشراء، بمقابل مادي ضخم.

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن قيمة انتقال عبد الملك الجابر، على سبيل الإعارة، بلغت 6 ملايين ريال، وفي حالة تفعيل بند الشراء النهائي، سيدفع القادسية مبلغ 50 مليون ريال.


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  • أزمة النصر مع الإدارة الرياضية

    وذكر الهزاع بأن قرار منح المدير الرياضي جميع الصلاحيات، وكأنه من أملاكه، يعد مشكلة كبيرة، كما حدث في النصر، خلال فترة عمل المدير الرياضي السابق فيرناندو هييرو، والرئيس التنفيذي السابق، جويدو فينجا، وإلى الآن يعيش النادي في تبعية قراراتهما، على حد وصفه.

    وشدد الهزاع على ضرورة تقدم المدير الرياضي بخطة يتم مراجعتها مع الرئيس التنفيذي، أو المدرب، أو اللجنة التنفيذية، وبناءً عليها يتم السير على هذه الخطة، لا أن يتم منح المدير الرياضي كافة الصلاحيات، مستشهدًا بمؤتمر عقده هييرو خلال فترته مع النصر، حيث جاء تعليقه على عقد كريستيانو رونالدو والمدرب ستيفانو بيولي، بما يوحي بأنه لا ينتمي للنادي.

  • Cristiano Ronaldo Raghed Alnajar NassrGetty

    النصر لم يجدد عقد حارسه

    في المقابل، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن النصر لم يتمكن من تجديد عقد الحارس راغد النجار، على الرغم من وجود اتفاق شفهي، يتضمن استمرار اللاعب مع الفريق.

    وتكمن الأزمة في عدم حصول النصر على الموافقة اللازمة، في ظل وضعه تحت الرقابة المالية المشددة، في الوقت الذي يواصل فيه النجار برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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  • أزمة الرقابة المالية

    وتحدث القانوني سعود الرمان، عبر "الشرق بلومبرج"، بشأن أسباب وضع النصر تحت الرقابة المالية المشددة، مؤكدًا اللائحة المالية لدوري روشن، تشترط على جميع الأندية أن تستوفي 3 أمور مالية، ما بين "المصروفات، القضايا المستحقة، المخاطر المالية"، إلا أن النصر فشل في المعيار الثالث؛ كونه يعاني من أزمة قلة في السيولة وارتفاع في المصروفات.

    وأضاف الرمان أن اللائحة اشترطت على النصر عدم تجاوز 75% من مصروفاته على الفريق الأول، الأمر الذي أجبر النادي على عدم تسجيل لاعبيه طوال الأشهر الثمانية الماضية.

    ونوّه الرمان بأن وضع النصر تحت الرقابة المالية، جاء بسبب قضية إيمريك لابورت، عندما تأخر النصر في سداد مستحقات مانشستر سيتي من الصفقة، بقيمة 9 ملايين و166 ألف يورو، بتاريخ 24 أغسطس 2025، إلا أن النادي لم يتجاوب مع الفيفا، ليتم إصدار عقوبة مالية قدرها 2000 فرنك سويسري، وإيقاف عن التسجيل، قبل أن تتمكن الإدارة من سداد المبلغ في 22 ديسمبر الماضي، ليتم وضع النادي تحت الرقابة المالية.

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