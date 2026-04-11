Lamine Yamal GFXGOAL
علي رفعت

لم يخذل كواريزما وبرر تصريحاته الجنونية.. يامال احتفل قبل التسديد وتفوق على أسطورة ريال مدريد!

يامال يتفوق على نفسه في أول 100 مباراة مع برشلونة!

لم يكن مراهق برشلونة بحاجة لأكثر من خمس وعشرين دقيقة لكي يثبت للعالم أن مدحه لم يكن مجرد عاطفة برتغالية عابرة من الأسطورة ريكاردو كواريزما. 

في ليلة الديربي أمام إسبانيول، تحول لامين يامال إلى محرك أساسي لآلة هانسي فليك التي لم ترحم الجار اللدود، حيث صنع هدفين في وقت قياسي ليؤكد أن صدارة الفريق الكتالوني ليست مجرد صدفة بل هي نتاج عبقرية فطرية تنضج بسرعة مذهلة أمام أعين الجماهير التي احتشدت في ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

ومع تعثر المنافسين في العاصمة، بدا يامال وكأنه الشخص الأكثر حرصًا على قبول هدية ريال مدريد لتوسيع الفارق وتعزيز الهيمنة على جدول الترتيب.


  • سحر يامال ينهي صيام القرش

    دخل برشلونة اللقاء بضغط هائل، وكان يامال هو العقل المدبر لكل الهجمات الخطرة منذ الدقائق الأولى للمباراة.

    وفي الدقيقة العاشرة، أرسل يامال كرة متقنة من ركلة ركنية أخطأ حارس إسبانيول دميتروفيتش في تقديرها بعد تصادم مع دفاعه، لتجد رأس فيران توريس الذي وضعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول.

    لم يصنع يامال الهدف فحسب بل كان السبب في الهجمة التي أدت إلى الركنية بتمرير بالكعب بين أقدام نجم إسبانيول كارلوس روميرو ذهبت لأراوخو ثم إلى ركنية الهدف.

    هذا الهدف كان بمثابة هدية خاصة إلى المهاجم الملقب بالقرش الذي لم يسجل منذ نهاية شهر يناير الماضي، لكنه وجد في تمريرات يامال الدقيقة الترياق المناسب لإنهاء صيامه التهديفي الطويل.

    يامال لم يتوقف عند هذا الحد، بل ظل مصدر الإزعاج الأول لدفاعات إسبانيول التي تراجعت للخلف تمامًا أمام سيل الهجمات الكتالونية، حيث بلغت نسبة استحواذ البلوجرانا في تلك الفترات نحو 86 بالمئة، وهي نسبة تعكس الهيمنة المطلقة التي فرضها يامال ورفاقه.


  • لمسة وجه القدم وتبرير جنون كواريزما


    لم يكتف الجوهرة الإسبانية بصناعة الهدف الأول، بل عاد في الدقيقة الرابعة والعشرين ليقدم لوحة فنية نادرة ذكرت الجميع بأسلوب ريكاردو كواريزما الشهير.

    مرر يامال كرة عميقة بوجه قدمه الخارجي، أو ما يعرف بـ"التريفيلا"، حيث اخترقت الكرة دفاعات إسبانيول بدقة هندسية مذهلة لتصل إلى فيران توريس الذي لم يتوان في إيداعها المرمى مسجلًا هدفه الثاني والشخصي له في اللقاء.

    هذه اللقطة تحديدًا هي الرد العملي على كل من شكك في تصريحات كواريزما الأخيرة التي فضل فيها يامال على أسماء بحجم كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

    كواريزما رأى في يامال لاعب مفيد أكثر لجماعية الفريق من الثنائي المذكور، وقد دلل النجم الشاب على ذلك الليلة بشكل واضح.


  • مئة مباراة من العبقرية المبكرة


    احتفل يامال في هذه المواجهة بوصوله إلى المباراة رقم 100 بقميص الفريق الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني والليجا ككل يحقق هذا الإنجاز التاريخي متفوقًا على أساطير كبار مثل راؤول جونزاليس.

    وأمام أنظار الأسطورة أندريس إنييستا الذي تواجد في المدرجات ليشاهد النجم الشاب قدم يامال أداء استثنائيًا شمل تمريرة بلمسة كعب ساحرة لزميله أراوخو، وتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثلاثين كادت أن تعانق الشباك لولا أنها مرت بمحاذاة القائم وسط ذهول الجميع.

    هذا إلى جانب الهدف الذي حالفه فيه الكثير من التوفيق والذي ساعده على الاحتفال قبل حتى أن يسدد الكرة في شباك إسبانيول.


    يامال لم يكتف بالهجوم، بل ساهم في الضغط العالي الذي يطبقه فليك، مما جعل إسبانيول عاجزًا عن الخروج بالكرة في الكثير من الأوقات، وحتى المحاولات القليلة للضيوف كانت تصطدم بيقظة جوان جارسيا.


  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد


    في الليلة التي احتفل فيها بمئويته الأولى، أثبت لامين يامال أن كرة القدم لا تعترف بالأعمار بل بالبصمات الخالدة داخل المستطيل الأخضر.

    التمريرة التي قدمها بوجه قدمه الخارجي لم تكن مجرد صناعة هدف، بل كانت إعلانًا رسميًا عن ولادة ملك جديد للكرة العالمية يستحق كل الثناء الذي ناله من كواريزما وغيره.

    ومع توسيع الفارق مع الملاحقين، يظهر يامال كقائد فعلي لمشروع برشلونة الجديد، وهو الشخص الذي يثق فيه الجميع لترجمة أي تعثر للمنافسين إلى خطوات واسعة نحو منصات التتويج، مما يجعل من مقارنته بكبار اللعبة حاليًا أمرًا منطقيًا مقبولًا تمامًا.


