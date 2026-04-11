لم يخذل كواريزما وبرر تصريحاته الجنونية.. يامال احتفل قبل التسديد وتفوق على أسطورة ريال مدريد!

لم يكن مراهق برشلونة بحاجة لأكثر من خمس وعشرين دقيقة لكي يثبت للعالم أن مدحه لم يكن مجرد عاطفة برتغالية عابرة من الأسطورة ريكاردو كواريزما.

في ليلة الديربي أمام إسبانيول، تحول لامين يامال إلى محرك أساسي لآلة هانسي فليك التي لم ترحم الجار اللدود، حيث صنع هدفين في وقت قياسي ليؤكد أن صدارة الفريق الكتالوني ليست مجرد صدفة بل هي نتاج عبقرية فطرية تنضج بسرعة مذهلة أمام أعين الجماهير التي احتشدت في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومع تعثر المنافسين في العاصمة، بدا يامال وكأنه الشخص الأكثر حرصًا على قبول هدية ريال مدريد لتوسيع الفارق وتعزيز الهيمنة على جدول الترتيب.



