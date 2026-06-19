لعنة كندا في البطولات الكبرى .. كسر القدم يطاردهم والعامل المشترك إيطاليا!

حقق المنتخب الكندي فوزًا عريضًا على نظيره القطري بسداسية نظيفة فجر الجمعة هو الأول في تاريخه بالبطولة بمشاركاته الثلاث، ولكن على الرغم من النتيجة العريضة وصدارة المجموعة، خيم الحزن على المعسكر الكندي عقب الإصابة القوية التي تعرض لها نجم وسطه ولاعب ساسوولو إسماعيل كوني عقب تدخل قوي من عاصم ماديبو لاعب قطر الذي تلقي البطاقة الحمراء الثانية للعنابي في اللقاء.

إصابة كوني بكسر في قدمه ليست الأولى للكنديين في البطولات الكبرى، ليتحول الأول لشبهة لعنة للفريق، وكأن أصبح لزامًا عليه أن يفقد أحد نجومه كل مرة بسبب إصابة مروعة تكلفه الغياب لشهور.