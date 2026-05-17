كندا | صباع بشري داخل مشروب روحي.. المستضيف يبحث عن أول نقطة في كأس العالم!

إذا زرت مقاطعة يوكون الكندية وتوجهت إلى فندق داون تاون الشهير هناك فقد يقع نظرك على طقس غريب يثير الدهشة والغرابة في نفوس الزوار.

نحن نتحدث عن مشروب شهير يحتوي على إصبع قدم بشري حقيقي ومحنط يتم وضعه داخل الكأس كشرط أساسي لنيل عضوية ناد محلي غامض.

تعود القصة إلى عام 1923 عندما عثر أحد بحارة المنطقة على هذا الإصبع المتجمد وقرر الاحتفاظ به في زجاجة لتتحول الفكرة بعد عقود طويلة إلى تقليد سياحي غريب يقصده المغامرون من كل مكان.

الشرط الوحيد للنجاح في هذا التحدي هو أن يلمس الإصبع المحنط شفتيك أثناء تناول الشراب لتصبح جزءًا من تاريخ هذا المكان الفريد الذي يجمع بين الرعب والمغامرة وسط أجواء كندية خالصة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا المغامرات المرعبة والغريبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من هلوسته وينتقل إلى عالم كرة القدم؟ دعنا نترك فندق داون تاون وأصابعه المحنطة خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب كندا.







