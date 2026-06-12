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أحمد فرهود

كندا ضد البوسنة: هانزي فليك أنقذ برشلونة.. و"حارس أوزيل" صمد ضد العصابة أكثر من مباراة المونديال

فقرات ومقالات
كندا ضد البوسنة والهرسك
كندا
البوسنة والهرسك
كأس العالم
جوناثان ديفيد
سعيد كولازيناتش
هانسي فليك
برشلونة
آرسنال

مفارقات مثيرة في مباراة كندا والبوسنة المونديالية..

تحت شعار "لا غالب ولا مغلوب"؛ انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل الإيجابي (1-1)، في ظهورهما الأول ببطولة كأس العالم 2026.

منتخبا كندا والبوسنة يتواجدان في "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من سويسرا وقطر، اللذين سيلعبا لاحقًا.

وجاءت المباراة ضعيفة للغاية في شوطها الأول؛ بينما تحسنت بشكلٍ ملحوظ في الـ45 دقيقة الثانية، رغم أنها لم تصل إلى المتعة الكروية المنتظرة أيضًا.

ووسط هذا التبايُن في الأداء بين الشوطين؛ كان هُناك تناقض من نوع آخر فوق أرضية المستطيل الأخضر، فيما يتعلق بمستوى بعض نجوم المنتخبين.

نعم.. في الوقت الذي عانى فيه المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، من إحباط شديد؛ أظهر الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك أداءً أكثر من رائع، رغم أنه لم يكتمل للنهاية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض النقاط المهمة عن ديفيد وكولاسيناك، في أعقاب مباراة كندا والبوسنة..

  • Jesse Marsch and Jonathan David GFXGOAL

    جوناثان ديفيد.. أداء مخيب في كل شيء

    قدّم جوناثان ديفيد، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مستوى مخيب للغاية؛ وذلك في مباراة منتخب بلاده كندا ضد البوسنة والهرسك، مساء يوم الجمعة.

    ديفيد البالغ من العمر 26 سنة، كان سببًا رئيسيًا في تعثر كندا ضد البوسنة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إهدار بعض الفرص السهلة للتسجيل.

    * ثانيًا: قرارات خاطئة بالجملة فوق أرضية الملعب.

    * ثالثًا: سوء كبير في ترويض واستلام الكرات من زملائه.

    وكانت أخطر فرص ديفيد؛ تلك التي جاءت في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، من مواجهة كندا والبوسنة.

    وقتها.. وصلت الكرة إلى مهاجم يوفنتوس، على حدود "نقطة جزاء" البوسنة؛ ولكنه سدد الكرة بغرابة شديدة في منتصف الملعب، ليتصدى لها الحارس نيكولا فاسيلي.

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  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    جوناثان ديفيد.. بين حزن يوفنتوس وسعادة عشاق برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن مستوى المهاجم الكندي جوناثان ديفيد ضد منتخب البوسنة والهرسك، مساء يوم الجمعة؛ أحزن نادي يوفنتوس الإيطالي بشدة، وأفرح عشاق العملاق الكتالوني برشلونة.

    ويلعب ديفيد في صفوف فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، منذ صيف عام 2025؛ وذلك بعدما انضم إليه من نادي ليل الفرنسي، في عقدٍ لمدة 5 سنوات.

    إلا أن المهاجم الكندي قدّم مستوى سيئ، في موسمه الأول مع السيدة العجوز؛ لذا.. تم اتخاذ قرار بالتخلص منه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأرد يوفنتوس أن يتألق ديفيد، في بطولة كأس العالم 2026، من أجل تسويقه بسهولة في صيف العام الحالي؛ إلا أن المباراة الأولى ضد البوسنة والهرسك، جاءت عكس الأمنيات والدعوات.

    أما الجماهير البرشلونية؛ فهي شكرت الله بعد ما رأته من ديفيد مع يوفنتوس ثم في أولى مباريات المونديال، وذلك لعدم تورط ناديهم بالتعاقد معه.

    برشلونة كان يريد التعاقد مع جوناثان ديفيد، في صيف عام 2025؛ وذلك بعد نهاية عقده مع ليل، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

  • Hansi FlickGetty Images

    هانزي فليك أنقذ نادي برشلونة من ورطة كبيرة

    لم ينتهِ حديثنا عن المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، عند ما ذكرناه في السطور الماضية فقط؛ فنحن سنتطرق الآن إلى "الشخص" الذي أنقذ العملاق الكتالوني برشلونة، من صفقة التعاقد معه.

    هذا الشخص ليس إلا الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ الذي وقف في وجه الصفقة، وأعلن رفضه لها.

    والحقيقة.. البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني، رأى التعاقد مع ديفيد بعينٍ جيدة في صيف 2025؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها:

    * أولًا: اللاعب كان يقدّم مستويات جيدة مع نادي ليل الفرنسي.

    * ثانيًا: اللاعب أصبح حرًا بعد نهاية عقده مع ليل صيف 2025.

    إلا أنه رغم ذلك؛ فليك أكد لديكو أن هذا المهاجم الكندي البالغ من العمر 26 سنة حاليًا، لا يتناسب مع أسلوب لعبه أبدًا.

    ومع رأي المدير الفني الألماني، بالإضافة إلى مطالب اللاعب المالية؛ انسحب ديكو من الصفقة، لينتهي المطاف باللاعب في نادي يوفنتوس الإيطالي.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "حارس أوزيل" صمد ضد العصابة أكثر من مباراة المونديال

    على عكس المهاجم الكندي جوناثان ديفيد؛ فقد شهدت مباراة منتخبي كندا والبوسنة والهرسك مساء يوم الجمعة، تألُق لاعب بعينه.

    اللاعب الذي نقصده هُنا؛ هو سياد كولاسيناك، ظهير أيسر منتخب البوسنة والهرسك ونادي أتالانتا الإيطالي.

    كولاسيناك لاعب لا يُمكن لأي عاشق لكرة القدم عامة، والعملاق الإنجليزي آرسنال خاصة، أن ينساه أبدًا؛ بسبب موقفه البطولي مع الألماني مسعود أوزيل وزوجته.

    وتزامل كولاسيناك وأوزيل في آرسنال، خلال الفترة من 2017 إلى 2021؛ حيث انتشر مقطع فيديو وقتها، يظهر عصابة مسلحة تهاجم أوزيل وزوجته.

    وحسب نفس المقطع؛ قام النجم البوسني بالتصدي لهذه العصابة المسلحة بيديه فقط، ليطلق عليه جمهور آرسنال وقتها لقب "الحارس الشخصي".

    المهم.. كولاسيناك الذي تصدى لعصابة مسلحة لوحده، تألق دفاعيًا وهجوميًا ضد كندا؛ وذلك على النحو التالي:

    * هجوميًا: صنع هدف البوسنة الوحيد، وشن بعض الهجمات المؤثرة.

    * دفاعيًا: أحبط هجمات كندا، مع إنقاذ مرماه من هدف محقق.

    إلا أن صمود سياد كولاسيناك لم يستمر حتى النهاية؛ حيث ارتكب خطئًا كبيرًا في هدف تعادل كندا (1-1)، عندما قام بتغطية مصيدة التسلل.

    كما تعرض كولاسيناك للإصابة، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، خرج على إثرها من أرضية الملعب؛ ليفشل في إكمال ليلته السعيدة، حتى النهاية.