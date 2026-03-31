"كنت لتضحي بحياتك من أجله" - مارك كوكوريلا يؤكد أن تشيلسي أخطأت في إقالة إنزو ماريسكا
مشروع تم إيقافه قبل الأوان
على الرغم من فوز الفريق بلقب تحت قيادة ماريسكا، قررت إدارة تشيلسي إجراء تغيير في الجهاز الفني في يناير، حيث استبدلت المدرب الإيطالي بليام روزينيور. منذ ذلك الحين، عانى البلوز كثيرًا، حيث فاز في أربع مباريات فقط من أصل آخر 12 مباراة وخسر في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان. يعتقد كوكوريلا أن النادي يدفع الآن ثمن قلة الخبرة وتعطيل العملية التكتيكية التي بدأت أخيرًا في تحقيق النجاح بعد 18 شهرًا من التطوير.
الولاء للرئيس السابق
وفي حديثه إلى موقع "ذا أثليتيك"، صرح كوكوريلا قائلاً: "في عهد إنزو ماريسكا، كنا أكثر استقراراً، لأننا عملنا معاً لمدة 18 شهراً. إذا نظرنا إلى فترة الإعداد الأولى معنا، كانت هناك شكوك. تحتاج إلى عملية حتى يفهم كل لاعب ما يتعين علينا القيام به. في الأشهر الأخيرة معنا مع ماريسكا، كنا نلعب بشكل شبه تلقائي. إذا قمنا بتغيير النظام، كنا نعرف ما يتعين علينا القيام به. تحتاج إلى هذا الوقت.
"عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للقتال من أجل الألقاب، فإنك مستعد للموت من أجله. لحظة رحيل ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات يتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار."
دروس مستفادة من المنافسين
وأشار المدافع إلى الاستقرار الذي تتمتع به الأندية المنافسة باعتباره نموذجًا كان ينبغي على تشيلسي اتباعه. ولاحظ أن قرار تعيين مدرب جديد في منتصف الموسم - دون الاستفادة من فترة إعداد كاملة قبل الموسم - أدى إلى خلق أجواء فوضوية لم يتح فيها للاعبين الوقت الكافي لاستيعاب الأفكار التكتيكية الجديدة في الملاعب التدريبية.
وأضاف كوكوريلا: "باختصار، عدم الاستقرار الذي يحيط بالنادي نابع من هذا الأمر. كان لدينا مدرب مؤقت (مدرب فريق تحت 21 عامًا السابق كالوم ماكفارلين) في البداية، ثم مدرب جديد، مع أفكار جديدة وبدون وقت للعمل عليها. لإجراء تغيير كهذا، فإن أفضل شيء هو الانتظار حتى نهاية الموسم. ستمنح الجميع، اللاعبين والمدرب الجديد، الوقت للاستعداد، ولإجراء فترة تحضير كاملة... انظر إلى أرسنال الآن، الذي يقاتل من أجل كل لقب. لقد ظلوا مع [ميكيل] أرتيتا لمدة سبع سنوات تقريبًا ولم يفوزوا بالكثير. لكن تلك الثقة في المشروع تؤتي ثمارها".
ماذا ينتظر تشيلسي بعد ذلك؟
يواجه تشيلسي جدول مباريات مكثفًا في شهر أبريل، يبدأ بمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي في 4 أبريل، تليها مواجهات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرايتون. وتستمر هذه السلسلة من المباريات الصعبة حتى شهر مايو، حيث ستقام مباريات قد تحدد مصير الموسم ضد نوتنغهام فورست وليفربول وتوتنهام وسندرلاند، مما لا يترك لروزينيور أي وقت تقريبًا لتنفيذ الخطة التكتيكية التي يتوق إليها كوكوريلا.