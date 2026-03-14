"كنت غاضبًا للغاية، ففقدت أعصابي" - فيكتور أوسيمهن يكشف عن معاناته من فقدان والده وسط فوضى الانتقالات، حيث عايش نجم غالطة سراي "الجانب المظلم لكرة القدم"

تحدث المهاجم النيجيري أوسيمهن بصراحة عن اللحظات المؤلمة التي أحاطت بوفاة والده، وكشف عن كيفية وقوع هذه المأساة خلال فترة صعبة في مسيرته الكروية. أوضح أوسيمهن أن صحة والده بدأت تتدهور بعد بضع سنوات من انتقاله إلى نادي ليل. ومع انتشار جائحة كوفيد-19، تم إدخال والده إلى المستشفى في نيجيريا، بينما بقي المهاجم عالقًا في فرنسا. قال المهاجم النيجيري إنه حاول يائسًا الحصول على إذن للسفر والاطمئنان على والده، وطلب المساعدة من ناديه ومن ممثليه، بينما كان يواجه هذه الموقف المؤلم من بعيد.

استذكر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا اللحظة المروعة التي علم فيها بوفاة والده عبر تطبيق FaceTime، بعد أن حُرم من فرصة توديعه شخصيًا. وكشف أوسيمهن: "أتذكر أنني رميت الهاتف وفقدت صوابي". "قمت بتدمير المنزل بالكامل. حطمت كل شيء. كنت خارج نفسي. دفع الضجيج جيراني إلى القدوم للاطمئنان عليّ، وأنا أحب جيراني. كانوا بمثابة عائلة لي عندما كنت وحيداً في فرنسا. بقي معي لمدة خمس أو ست ساعات، وربما منعني من القيام بشيء غبي".

تفاقمت الإحباط بسبب شعوره بأن الرياضة تُعطى الأولوية على إنسانيته. "شعرت بالذنب الشديد، لأن جميع أبنائه وأحفاده كانوا هناك معه. لم يكن هناك سوى شخص واحد لم يكن بجانبه. أنا. كنت غاضبًا للغاية. فقدت أعصابي. فكرت: "إذا كان هذا هو كرة القدم، فما الفائدة منها؟ أريد فقط أن أكون مع عائلتي." اتصلت بوكيل أعمالي السابق، وقلت: "هل يمكنني الذهاب لدفن والدي؟" قال: "اذهب. لكن عد يوم الجمعة." فكرت: "الجمعة؟ فليذهب كرة القدم إلى الجحيم."