وفي حديثه لبرنامج «ذا بريدج»، تحدث مبابي عن الفرصة التي فاتته للاستفادة الكاملة من الحكمة التكتيكية للويس إنريكي. واعترف مبابي قائلاً: «إنه مدرب ممتاز حقاً. لقد عملت معه في سنتي الأخيرة (مع باريس سان جيرمان)، لذا لم أتمكن من الاستفادة القصوى من هذه التجربة».

"خلال الشهر الأول (من فترة لويس إنريكي)، كنت في العلية. عدت، وقلت لنفسي: 'هناك سيف داموقليس معلق فوق رأسي. في أي لحظة، سيقطعون رأسي، لذا قد أغادر مرة أخرى". ثم اتخذت قرار المغادرة، ولذا في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، أبقاني فقط من أجل دوري أبطال أوروبا. كنت أفكر نصفياً في ريال مدريد في تلك المرحلة. كلاعب، لم أستفد إلى أقصى حد من لويس إنريكي".